A vevők világszerte elfordulnak az elektromos autóktól, az Orbán- kormány az egész magyar gazdaság jövőjét erre alapozza

Bod Péter;

Autóvilág;állami támogatás;elektromos autó;újraiparosítási program;gépjárműipar;autóipari beruházás;akkumulátorgyár;

2024-05-21 13:30:00

Az elektromos autózásra épülő gazdaságpolitika zsákutca, amelyből minél előbb vissza kellene fordulni, minimalizálni az ezzel kapcsolatos veszteségeket.

Kizárólag piaci alapon nem működik az elektromos autók gyártása, a gépkocsik ugyanis elsősorban a vásárlóknak adott állami támogatással adhatók el, és ez nem fenntartható üzleti modell – mondta a Népszavának Győrffy Dóra közgazdász, a Corvinus Egyetem tanára.

Az elektromos autógyártás nehézségeire Magyarországon legutóbb az Iváncsán történtek mutattak rá, ahol is a dél-koreai SK egyelőre tesztüzemmódban működő akkumulátorgyárból közel ezer, harmadik országból érkezett munkavállalót bocsátottak el az elektromos autók iránti nyugat-európai kereslet visszaesése miatt. A megtorpanás hátterében a mára kifutó állami támogatásokat kell keresni.

Az elektromos autók előállításával kapcsolatos gondok óriásiak. Mint azt Győrffy Dóra elmondta: jelenleg a Kínában termelő gyárak kapacitásaik 50 százalékán üzemelnek, miközben a nyereséges működéshez 70-80 százalékon kellene működniük. Hozzátette, Kínában jövőre az előrejelzések szerint 36 millió elektromos autót gyártanak, amiből 17 milliót adnak el helyben, és 19 milliónak kell a világban piacot találni. A kínai államfő nemrégiben tett európai látogatása – Franciaországban, Szerbiában és hazánkban – feltehetően erre a kereskedelmi dilemmára is kereste a megoldást.

A magyar kormány a gazdasági felzárkózás lehetőségét látja az akkugyárak és az elektromos autógyárak itteni letelepítésében, noha erre a célra ezek a befektetések alkalmatlanok

– fogalmazott Győrffy Dóra. Főleg azért, mert nem tartozik hozzájuk kutatás-fejlesztés, innováció, és alacsony a magyar hozzáadott érték. A döntően Kínából és Dél-Koreából érkező cégek ugyanis összeszerelő-üzemeket hoztak vagy kívánnak létrehozni Magyarországon. A gazdaságpolitika rendkívül egyszerű felfogása az akku-, és e-autógyárakat preferáló elképzelés, ami a GDP-növekedését tűzte ki célul. Az e-autók iránti kereslet visszaesése miatt ugyanis még ez sem valósul meg, ahogyan ez a legutóbbi hazai ipari termelési adatokból megállapítható.

Mivel az elektromos autók gyártása és értékesítése piaci alapon nem működik, nagy biztonsággal búcsút mondhatunk annak a jövőképnek, hogy az elkövetkező évtizedek járműipari termelését teljes egészében az elektromos autók fogják uralni. Helyette diverzifikálódik a piac, amelyen valószínűleg tartósan és egyszerre lesznek jelen a belsőégésű motoros, a hibridek, a gázüzeműek, az elektromos és a hidrogén hajtású autók – jelezte Győrffy Dóra. Az e-autók jelenleg az összes eladott új autónak 12 százalékát teszik ki, és kérdéses, hogy ez az arány fog-e drasztikusan növekedni.

Óriási gondnak nevezte a közgazdász, hogy hazánkban fékek és ellensúlyok nélkül születtek meg azok a gazdaságpolitikai döntések, amelyek akkumulátor és e-autó gyártó nagyhatalommá kívánják tenni Magyarországot. Hatástanulmányok és komoly elemzések, a kockázatok bemutatása nélkül születtek meg a kínai és dél-koreai cégek itteni beruházásairól hozott döntések. Ez a visszacsatolás nélküli döntéshozatal rendszerszintű probléma Magyarországon – fogalmazott.

Szerinte a magyar kormány bedőlt annak az elektromos autózást kísérő eufóriának, amely világszerte rövid ideig tapasztalható volt. Óriási állami támogatásokkal segítette és segíti ezeket a beruházásokat, és még arra sincs válasz, ez megtérül-e valaha.

Az elektromos autózásra épülő gazdaságpolitika zsákutca, amelyből minél előbb vissza kellene fordulni, minimalizálni az ezzel kapcsolatos veszteségeket. Arra a kérdésre, hogyan kivitelezhető a visszafordulás, Győrffy Dóra úgy felelt: több gyár és üzem még nem épült meg, ezeknek nem is kellene. Kérdésünkre, hogy ezek közé tartozna a Szegedre tervezett BYD autógyár, a közgazdász úgy válaszolt, hogy minden „lebeg”, konkrétumokat nem tudni, ám az tény, hogy a régészeti feltáráson kívül érdemi kivitelezéssel kapcsolatos munka nem indult még el Szegeden. Hozzátette azt is, hogy a BYD-gyárra kizárólag azért volna szükség, hogy a gyártó mentesüljön az uniós vámfizetés alól. Ám korántsem biztos, hogy ez egy uniós tagállamban működő gyárral kivédhető. Brüsszel dönthet úgy, hogy külön adóztatja meg a Kínából érkező alkatrészeket, mert az unió területén valójában csak összeszerelés zajlik. Az Egyesült Államok a napokban jelentette be, hogy 100 százalékos extra vámmal sújtja az e-autók behozatalát. A lépés leginkább a kínai gyártókat érinti.

A magyar kormány ebben a helyzetben uniós szintű támogatási programot javasol az elektromos autók megvásárlásához – ahogyan ezt Nagy Márton gazdaság miniszter már idén februárban egy budapesti fórumon bejelentette. A magyar ipar és gazdaság számára rémálomszerű lenne, ha a vevők a jelenleginél is jobban elfordulnának az e-autóktól. Nem véletlen, hogy a kormány a soros magyar EU-elnökség egyik központi kérdésének szánja a az e-autók ügyét.

Magyarország érdekérvényesítő-képessége azonban az EU-n belül rendkívül alacsony, ami nem csak az ország méretével és csekély gazdasági teljesítményével, hanem Oroszország-politikájával és jogállamisági kérdésekkel is összefügg

– vont mérleget a kezdeményezésről Győrffy Dóra. Ráadásul, kérdés, miért kellene az EU-nak egy olyan iparágat dotálnia, amiben Kína a domináns? Ráadásul az ügyben nem kizárólag gazdasági, hanem geopolitikai kérdésről is szó van. Ha szűken az előbbinél maradunk, világos, hogy a kínai autógyártás komoly fenyegetést jelent az európai gyártók számára, ami nem erősíti azt a törekevést, hogy állami támogatással kellene segíteni a távol-keleti vetélytársat, amivel az EU továbbra kiszolgáltatott maradna Kínának.

A magyar kormány sokat és sokszor hivatkozik a szuverenitásra, miközben az elektromobilitásra alapozva elhibázott iparpolitikát folytat, olyat, aminek sikere azon múlik, hogy Németországban kapnak-e a vásárlók állami támogatást az e-autó vásárláshoz vagy nem. Ugyanez a helyzet a uniós szintű állami támogatásokkal. Ez nem mást jelent, mint azt: egy, az önállóságát hangoztató ország gazdaságának sikere vagy kudarca tőle független döntéseken múlik – fogalmazott Győrffy Dóra, utalva hazánk helyzetére.

A hibrid a sláger Felfutóban van a hibrid autók iránt kereslet, mert azoknál nem merülnek fel a töltéssel és a hatótávolsággal kapcsolatos nehézségek. Az e-autók gyors töltése ugyanis drága, a a házi töltés sokak számára nehezen megoldható, de ahol adott a lehetőség, ott is 10-12 órát vehet igénybe. Ráadásul a töltési infrastruktúra sem itthon, sem Európában nem épült ki, így pedig bajos hosszú utakra elindulni. Jelzésértékű, hogy az utóbbi időben egyedül a Toyota részvényei erősödtek az autógyártók közül, a cég látványosan hátat fordított a elektromos autózásnak. A Mercedes a napokban jelentette be, hogy visszafogja az e-autóinak fejlesztését és gyártását a csökkenő megrendelések miatt.