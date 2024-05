Erősen alultervezett az Orbán-kormány, már márciusban toldozni-foldozni kellett a tankerületek költségvetését

Juhász Dániel;

oktatás;költségvetés;Magyar Államkincstár;Belügyminisztérium;Klebelsberg Központ;tankerületek;

2024-05-25 05:50:00

Lapunk tegnap számolt be arról, hogy a februári 1,6 milliárd forintról márciusra mintegy 3,5 milliárd forintra nőtt a tankerületi központok tartozásállománya. A Klebelsberg Központ (KK) reagált cikkünkre.

Erősen alultervezett lehet az általános iskolákat, gimnáziumokat működtető tankerületek és az azokat felügyelő Klebelsberg Központ (KK) idei pénzügyi kerete, hiszen már március végén a teljes költségvetésük mintegy 3 százalékát kitevő plusz állami támogatást látott szükségesnek a kormányzat. Ez olvasható ki abból a közleményből, amit a Klebelsberg Központ (KK) juttatott el lapunkhoz, miután a tankerületek halmozódó adósságairól írtunk.

A Népszava pénteken számolt be arról, hogy a Magyar Államkincstár adatai szerint a februári 1,6 milliárd forintról márciusra mintegy 3,5 milliárd forintra nőtt a tankerületi központok tartozásállománya. Adatainkat nem vitatta a KK, de jelezte, áprilisra javult a helyzet. Ebben – mint írták – szerepe volt a plusz állami támogatásnak.

Közlésük szerint a kormány március végén 29 milliárd forint rezsitámogatást adott a tankerületeknek „a háború és a brüsszeli szankciók miatt megemelkedett” energiaszámlák rendezésére, így a tankerületi központok adósságállománya 2024 márciusához képest áprilisra radikálisan csökkent. A KK szerint a Klebelsberg Központ és a tankerületek együttes költségvetése több mint 1000 milliárd forint, vagyis pénzügyi keretük mintegy 3 százalékát kapták meg. Bár a KK nem részletezte,

a kapott 29 milliárd alighanem éves támogatáskiegészítés, hiszen ennél most még jóval kisebb volt a tartozás.

A kiadásokat nem először becsülik alul: a Népszava tavaly ősszel számolt be arról, hogy a tankerületek tartozásállománya szeptemberben, októberben és novemberben is folyamatosan növekedett, összesen több mint 1,8 milliárd forintra. Akkor is a kormánynak kellett közbe lépnie, év végén ugyancsak rezsitámogatást kaptak a tankerületek, hogy rendezzék adósságaikat.

A KK most arról is írt, a tartozások elsősorban a rezsiszámlák miatt alakultak ki, valamint a hátralék-kimutatásban a “vitatott szállítói követelések” is feltüntetésre kerülnek,

amelyek szállítókkal történő egyeztetése folyamatban van, így ezek szerintük nem tekinthetők “elismert tartozásnak”.

A KK szerint a 60 napon túli tartozásállomány mindössze 11 millió forint, ami a Klebelsberg Központ és a tankerületek együttes bő 1000 milliárdos költségvetéséhez képest „gyakorlatilag nulla” – írták, hozzátéve: a tankerületi központok 2017 óta egyetlen évet sem zártak tartozásállománnyal.

Az Államkincsár pénteken, a tankerületek adósságaival foglalkozó cikkünk megjelenését követően frissítette az adatait, ezek szerint áprilisra valóban jelentősen csökkent a tankerületi központok tartozása,

igaz, nem a KK által említett 11 millió forintra, hanem 13 tankerület esetében összesen 273 millió forintra. (Azt ugyanakkor nem részletezték, hogy ebből mennyi a 60 napon túli tartozás.)

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás lapunknak azt mondta, a kormány által biztosított 29 milliárd forintos rezsitámogatást minden bizonnyal egész évre, előre kapták a tankerületek, hiszen a rezsiszámlák kifizetésével már az elmúlt években is mindig probléma volt, különösen a fűtési időszakban.