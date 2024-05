Adományként érkeztek a rendőrséghez a kínai villanyautók

M.A.;

2024-05-25 11:39:00

A későbbiekben más, hasonló technikával rendelkező gépjárműveket is kaphatnak.

Adományként érkeztek azok a hatósági színekre fújt kínai gyártmányú BYD Atto 3 villanyautók, amelyeket néhány napja a rendőrség Teve utcai székházánál fotózott le a Totalcar – tudta meg a hvg.hu.

A portál megkeresésére a rendőrség azt is közölte, a járművekkel a cél az, hogy napi szintű tapasztalatokat szerezzenek a használatuk során, de nem elsősorban a konkrét típusról, inkább a technológiáról. Erre amiatt is kíváncsiak, mert a jövőben lehetnek olyan szolgálati területek, ahol az emisszió kérdése is jelentőséggel bír.

A rendőrség elárulta, több gyártó többféle típusát is kipróbálta már, de az adományozótól függ, mit ajánl fel. A későbbiekben más, hasonló technikával rendelkező gépjárművek is kerülhetnek majd a rendőrséghez.

Az említett modell egy középkategóriás crossover, amely tavaly óta kapható, az ára 14-15 millió forint között alakul.