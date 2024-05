A Fidesz véget vetne annak az őrületnek, hogy orosz rakétákat lőnek le Ukrajna felett

M.A.;

Fidesz;Oroszország;Ukrajna;háború;rakéták;

2024-05-29 09:40:00

A bejegyzés a Szijjártó Péter által emlegetett európai sorkatonasággal is riogat, amit egyébként az EU külügyi főképviselője lapunk kérdésére határozottan cáfolt.

„Vessünk véget ennek az őrületnek” – mint azt a Telex kiszúrta, ezt üzeni az egyik Facebook-posztjában a Fidesz, az említett „őrületek” között pedig az orosz rakéták Ukrajna felett történő lelövését említi.

A teljes üzenet így szól:

Arra a poszt nem ad választ, hogy a kormánypárt szerint mégis mi lehet a teendő a rakétákkal.

Nemrég Szijjártó Péter külügyminiszter nevezte „a legújabb őrült ötletnek” az európai sorkatonaság bevezetését, amelyre szerinte azért kerülhet sor, mert egyre több ukrán ember és katona hal meg, és az ukránok egyébként is menekülnek a hazájukból. – Mindez azt jelenti, hogy a kötelező európai sorozással a közép-európai fiatalokat, köztük a magyar fiatalokat akarják elküldeni a háborúba – állította. Josep Borrell később lapunk kérdésére megerősítette, Európának nincs ilyen terve és nem is lehet, mert a kötelező katonai szolgálat bevezetése nemzeti hatáskör. – Még csak nem is gondolkodunk róla – húzta alá.