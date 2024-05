Szijjártó Péter szerint autógyártó-nagyhatalom leszünk néhány éven belül

Á. B.;

Magyarország;Szijjártó Péter;autógyártás;BYD;

2024-05-29 20:40:00

Tavaly több mint félmillió jármű készült a magyarországi gyártósorokon.

Magyarország a jelenlegi termelés megduplázásával néhány éven belül azon öt ország közé fog tartozni a világon, ahol évente több mint egymillió autót fognak tudni legyártani, de ehhez elengedhetetlen az, hogy a beszállítóipar is tartani tudja a lépést - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Szijjártó Péter a Flex újabb beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának számító amerikai vállalat új gyárat épít és komoly technológiai fejlesztéseket hajt végre Zalaegerszegen. Beszélt arról is, hogy a BYD szegedi érkezésével Magyarország továbbra is az elektromos autóipari átállás egyik európai fellegvára lesz.

„Ha megnézzük azokat a fejlesztéseket és kapacitásbővítéseket, amelyek jelenleg zajlanak a magyar autóiparban, akkor azt látjuk, hogy néhány éven belül ezt az évi félmillió darabos termelést meg fogjuk tudni duplázni”

- vélekedett. Egyúttal elismerően szólt az ágazat működéséről, megjegyezve, hogy tavaly több mint félmillió jármű gurult le a hazai gyártósorokról.

A miniszter szót ejtett arról is, hogy az amerikai cégek a második legnagyobb beruházói közösséget alkotják ma Magyarországon, 1700 vállalat közel 100 ezer embernek ad munkát. Majd hozzátette, hogy az elmúlt tíz év során magyar kormányzati támogatással 133 amerikai vállalati beruházás jött létre 700 milliárd forint összértékben.