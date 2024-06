Bánki Erik: Egyetlen eurócent sem érkezett a nevezett személytől a céghez!

Batka Zoltán;Ungár Tamás;

Pécs;Bánki Erik;buszbeszerzés;Volvo buszok;buszper;P. Endre;

2024-06-04 05:55:00

Bedőlt cégek övezik a botrányos buszbeszerzés egyik elítélje, P. Endre múltját. Ő volt az, aki együtt üzletelt a fideszes Bánki Erikkel, és a bírósági dokumentumok szerint utalhatott neki egy komolyabb összeget. A politikus tagad.

„Egyetlen eurócent sem érkezett a nevezett személytől a céghez!” – így szállt vitába a bírósággal lapunknak küldött SMS-ben Bánki Erik fideszes politikus, aki a botrányos pécsi buszbeszerzés ügyében került ismét reflektorfénybe.

Az ügy megértéséhez érdemes felidézni az előzményeket.

Még 2015-ben a fideszes vezetésű Pécs tömegközlekedési cége úgy vett meg egy használt hollandiai buszflottát, hogy azt korábban, a közvetítők megjelenése előtt egymilliárddal olcsóbban kínálták a városnak. Az ügyben született már ítélet, egy vádlottat elmarasztaltak, kettőt felmentettek, ám a döntés megalapozatlannak bizonyult, így újra kell indítani a pert. Ennek sokan azért is örülnek, mert úgy vélik, nem a valódi felelősöket, hanem azok „táskahordóit” vádolták meg.

Az ügyben többször felmerült például a befolyásos fideszes baranyai politikus, Bánki Erik neve, aki épp a buszvásárlás idején – állítása szerint egy koncert miatt – maga is megfordult Hollandiában. Ráadásul 2014 és 2016 között volt egy németországi cége, a Zeta Services Gmbh, amelyet egy bizonyos P. Endre vezetett. P. Endre a buszperben is főszereplő: ő volt az egyik közvetítő, és már az előkészítő tárgyaláson elismerte, hogy bűnös, így felfüggesztett szabadságvesztésre, valamint az 550 ezer eurós közvetítő díj visszafizetésére ítélték. A napokban elkészült az ügy másodfokú eljárásának írásos ítélete, amelyben az áll:

Bánki Erik, fideszes képviselő németországi cége számlájára P. Endre, a buszper harmadrendű vádlottja átutalt 52,5 millió forintot.

Bánki még a hétvégén azt ígérte lapunknak, hogy utánajár a bíróság állításának. Hétfőn ezt írta SMS-ben:

„Egyetlen eurócent sem érkezett a nevezett személytől a céghez! Hasonló nagyságrendű átutalás sem történt, amit összekeverhettek volna. Nem tudom, hogy honnan és ki adta ezt az információt, de nyilvánvalóan hazugság.”

Mindezek nyomán kérdéseket küldtünk a másodfokú eljárást lefolytató pécsi táblabíróságnak, ám onnan azt a választ kaptuk, hogy: „A Pécsi Ítélőtábla az üggyel kapcsolatos ténybeli és jogi álláspontját a határozatában közzétette, azt nyilvánosan kihirdette. Ennél szélesebb körű tájékoztatást folyamatban lévő ügyben nem nyújthat, ekként a feltett kérdések megválaszolására nincs lehetőség.”

Bár azt nem tudni, hogy a bírósági határozat vagy Bánki Erik állítása igaz, az önmagában különös, hogy a fideszes politikus egyáltalán üzletelt P. Endrével. A férfi múltja ugyanis nem makulátlan: üzleti karrierjét Magyarországon bedőlt cégek övezik, kapcsolatrendszerében pedig alvilági figura is felbukkan. Mindez főként annak tükrében érdekes, hogy Bánki évek óta vezeti az Országgyűlés gazdasági bizottságát. P. Endre korábbi magyar cégei között van a már megszűnt pilisvörösvári Regnum 2000 Bt. A cégben 2010-ben ugyanazon a napon vett tulajdonrészt P. Endre és egy bizonyos Alex U. Utóbbi, D. Alexként, H. Alexként is futott, a pesti éjszakában pedig leginkább „Turek” néven volt ismert és rettegett. Jelenleg a szlovák ügyészség a tíz áldozattal járó, 1999-es dunaszerdahelyi mészárlással, míg a magyar nyomozóhatóság az ugyanabban az évben történt Döcher-gyilkosság megrendelésével gyanúsítja Alex U-t.

A Regnum 2000 Bt.-ből másfél évvel később P. Endre kiszállt. P. Endrének nem csak egyes üzlettársai, hanem cégei is figyelemre méltóak. Összesítésünk alapján tulajdonosként, ügyvezetőként 20 céghez lehet őt kötni, s ezek közül legalább 16 vállalkozással szemben indított eljárást az APEH, majd a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV). A 20 társaság többségét kényszertörölték vagy felszámolták. Azt, hogy pontosan mekkora adóhátralékai voltak a cégeknek, nem derül ki a nyilvánosan elérhető hivatalos iratokból. Az viszont tudható, hogy az egyik cég – az Első Magyar Autó Zálog Közvetítői Kft., amelynek P. Endre kisebbségi tulajdonosa volt – 2014-ben és 2015-ben is szerepelt az adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező, nem magánszemély adózók listáján. Az adóhatósággal való macska-egér harcot láthatóan nem vette annyira szívére a P. Endre körüli csapat. Ezt jelzi egy korábban P. Endre vezette kft. esete:

amikor a vállalkozás új tulajdonoshoz került a társaság hivatalos e-mailcímét az adóhatóságra utalva arra változtatták: „[email protected]”.

Miközben Magyarországon kisebb cégtemető maradt P. Endre után, Németországban cégvezetőként sikeres üzleti karriert futott be egy vállalkozással – épp azzal a Zeta Services Gmbh-val, amely 2014 és 2016 között Bánki Erik többségi tulajdonában volt. A luxusautó-kölcsönző a Passauhoz közeli Bad Griesbach-ba van bejelentve, utolsó ismert pénzügyi mérlege szerint a cégnek cirka 1,2 millió eurós a saját tőkéje, ennek jelentős része banki tartalék. A sikerekben több forrásunk szerint is szerepe lehet a magyar NER-elitnek, amelynek tagjai szívesen használnak német rendszámos lízingautókat. A német cégtárból kiderül, hogy a Zeta Services Gmbh mellett P. Endréhez köthető 2017 óta egy másik német cég is, szintén Bad Griesbach-ba, a Zeta-val azonos címre bejegyzett Atend Consulting Gmbh.

Ennek teljes eszközállománya a német cégmérlegek szerint mintegy 5,5 millió euró. A cégnek tavaly lett magyar kereskedelmi képviselete a XI. kerületben, a cégbírósági bejegyzés szerint „piac és közvélemény-kutatással” foglalkozik főtevékenységként, dacára, hogy honlapja sincs. A német cégismertető oldalak szerint az Atend ugyanazzal foglalkozik, mint a Zeta, azaz gépjárművek és mobil eszközök közvetítésével és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával, valamint járműalkatrészek, jachtok és csónakok közvetítésével.