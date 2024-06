Ötszáz kilométeres útra küldtek többszörös töréssel egy fiút, mert Szegeden éppen nem volt ellátás

Danó Anna;

2024-06-06 05:50:00

Mezőkovácsháza-Orosháza-Budapest-Mezőhegyes útvonalat járt be mentővel egy többszörös törést szenvedett fiú májusban, mert a csongrádi megyeszékhely egyetemi klinikáján nem tudták ellátni. Információink szerint a régi ellátás Szegeden továbbra sem állhat helyre.

Szegeden és a régióban nem volt olyan gyermek, aki ne kapta volna meg az azonnali szükséges ellátást – fogalmazott közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és Takács Péter egészségügyi államtitkár miután lapunk megírta, hogy április elejétől hét héten át szinte teljesen leállt a dél-alföldi régióért felelős Szegedi Tudományegyetemen a gyermeksebészeti és -traumatológiai ellátás. Ugyanakkor lapunk információi és az ellátási nehézségekről szintén tényként író Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása mellett a szolgáltatási zavart erősíti annak a 11 éves fiúnak az esete is, aki Mezőkovácsházán szenvedett kerékpárbalesetet.

– A gyerek kora délután elesett, a mentő először Orosházára vitte – idézte fel a Népszavának kálváriájukat a fiú anyja, Mészáros Anett. A mentő gyorsan kiérkezett, de az orosházi kórházban fél négytől fél hatig a folyóson várakoztak, mert – mint mondták neki – leállt a rendszer, így nem tudtak beteget fogadni. Amikor végre megvizsgálták a fiút, az orvos azt mondta: műteni kell, porcleválása, boka- és sípcsont törése van, sőt a sípcsontja kiugrott a bokaízületből. Tíz perc múlva azt is közölték, hogy Orosházán nem tudják ellátni, Szeged pedig elutasította gyerek fogadását, így Budapestre kell menni.

– Nem hittem, amit az orvos mondott. Kétszer is visszakérdeztem, jól értem-e, hogy most a kora esti órákban neki kell vágnunk egy csaknem kétszáz kilométeres útnak. Kérdezgettem, hogy jutunk oda. Az orvos megnyugtatott, hogy hívott mentőt. Este fél tízkor értünk az országos baleseti intézetbe, Budapestre. Ott kedves orvos látott el minket, Varga Marcell, szerinte nem volt szükség a műtétre, úgy mondta: egy visszarántással helyretette a fiam sípcsontját. Közölte azt is, hogy a következő héten kedden újabb röntgenre és gipszcserére van szükség, de ezt elvégezhetik Orosházán is – mesélte Mészáros Anett, majd úgy folytatta: – Körülbelül éjjel fél egyre végeztünk a begipszelt lábú, fájdalomcsillapítóktól kába fiammal. A mentésirányítás először nem akarta megengedni, hogy mentő vigyen vissza bennünket, de az orvos határozott fellépése után végül hazahozhattak minket Mezőhegyesre. Hétfőn hívtam Szegedet és Orosházát is, mindkét helyen elutasították a zárójelentésen javasolt ellátásokat. Szegeden például csak a telefonközpontosig jutottam, ott nagyon mogorván közölték: nem oda tartozunk. Orosházán pedig egyszerűen azt mondták, időpont előjegyzés nélkül nem tudnak fogadni. Hiába mondtam, hogy van időpontunk, hiszen a balesetiben odaírták, hogy kedd délelőtt gipszcsere, röntgen. Végül azt mondták jó jöjjenek el, majd valamikor sorra kerülnek.

A Mezőkovácsháza-Orosháza-Budapest-Mezőhegyes útvonal oda-vissza csaknem 450-500 kilométer hosszú.

Mint azt lapunk megírta, a hét hetes szegedi leállás alatt több mint 200 tervezett operáció maradt el, és 40-50 akut műtétre szorulót szállítottak az ország különböző traumatológiai és sebészeti centrumaiba. A szegedi egyetem nem válaszolt kérdésekre, a Belügyminisztérium és az NNGYK pedig azt állította, hogy mindenkit ellátnak. Más forrásból viszont úgy értesültünk: a Magyar Orvosi Kamara hivatalból is több fórumon kért segítséget a helyzet megoldása érdekében, de ők sem kaptak választ. Álmos Péter, a köztestület elnöke személyesen jelezte a problémát Pintér Sándor belügyminiszternek.

Keddre végül az egyetem vezetői az úgynevezett „vadiúj klinikán”, ahol nyolc műtő van, kijelöltek egyet a gyermeksebészeti ellátásokra. A gyerekklinika korábbi műtőjéből az eszközöket, anyagokat kedden-szerdán szállították át az új helyre, ahol egy kicsi helyiségben, az addigi étkezőben alakítottak ki a gyermeksebészeknek egy raktárt. A műtőket összekötő folyosókra is raktárpolcok kerültek. Úgy tudjuk: a hely nagyon szűkös, például nincs megfelelő helyiség a műtéti eszközök tisztításra, a kellékeket a műtét előtt és után „utaztatni kell” a két épület közötti mintegy 400 méteres úton. Ahogy a gyerekeket is: az operáció előtti és utáni elhelyezésre mindössze egy négyágyas kórtermet nyitottak meg a számukra. Egyelőre nem megoldott az sem, hogy a szülő ott lehessen a műtéti tömbben a gyerekével, de nincs egyelőre véclük sem a betegeknek. Az ambuláns ellátásra továbbra is a gyermekklinikán kerül majd sor. Az ott lévő műtőt, amely az állapota miatt nem kaphatott szakhatósági engedélyt végleg bezárják. Úgy tudjuk, hogy a gyermekklinika egyik emeletén egy új műtői blokkot alakítanak ki a következő nyolc hónapban.

Információink szerint a régi ellátás továbbra sem állhat helyre, az új műtőben csak az akut és az olyan eseteket operálják, amelyek halasztása szervkárosodással járna. A tervezhető műtéteket továbbra sem végezhetik el, így a várólista egyre tovább nő, és a régióban számos gyermeksebészeti eset marad ellátatlanul.