Az állami rendszerben hónapokat kell várnia a vizsgálatokra, a magánban néhány napon belül fogadják – ha ki tudja fizetni. De valóban ugyanazt az ellátást kapja? Mi történik, ha a magánban gyorsan elkészül a lelet, a kezeléshez azonban már állami kórház kell? A Szike új adásában Vizi András gyermeksebész, aki a magánpraxisát feladva tért vissza az állami gyermektraumatológiára, valamint Kirschner András, a Swiss Medical alapítója vitatja meg: mit nyer és mit veszít a beteg attól, hogy Magyarországon ugyanaz az orvosi tudás két, nagyon eltérően hozzáférhető rendszerben működik.
Komoly ellátásszervezési hiba volt. Interjú.
Bár lapunk információi, a Magyar Orvosi Kamara állásfoglalása, valamint az orosházi fiú esete is igazolja, hogy távolról sem volt zavartalan a dél-alföldi gyereksebészeti ellátás Szegeden, a kormányzat – olykor magának is ellentmondva – próbálja tagadni ezt.
Mezőkovácsháza-Orosháza-Budapest-Mezőhegyes útvonalat járt be mentővel egy többszörös törést szenvedett fiú májusban, mert a csongrádi megyeszékhely egyetemi klinikáján nem tudták ellátni. Információink szerint a régi ellátás Szegeden továbbra sem állhat helyre.
Információink szerint hétfőn kancellári vezetői megbeszélést tartottak, és az a döntés született, hogy azonnali hatállyal használatba adnak a gyermeksebészetnek egy másik épületben lévő műtőt.
Az új technológiával - a fémmel való rögzítéssel szemben - nincs szükség második műtétre, kisebb a fertőzés kockázata és rövidebb ideig tart a gyógyulás. Európában Magyarországon végezték a legtöbb beavatkozást az eljárással.
Ahová a szüleikkel vagy rendőrrel érkeznek a vérző ügyfelek karácsony éjjelén az a gyermeksürgősségi ügyelet. De Molitorisz Dániel doktor szerint mégsem szomorú hely ez ilyenkor: nagy ajándék az, amikor kiderül, hogy a kicsinek még sincs komoly baja.