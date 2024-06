„Kétségkívül van ilyen veszély” – Orbán Viktor szerint Magyarországon sem zárható ki egy Robert Fico ellenihez hasonló merénylet

M.A.;

2024-06-05 21:15:00

A szlovákokat hónapokig hergelték a miniszterelnök ellen, mert a háborúpárti országot átfordította békepárti irányba – jelentette ki a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy miért ellenzi Mark Rutte NATO-főtitkári kinevezését, és hogyan értékeli Karácsony Gergely főpolgármester teljesítményét.

Kétségkívül van ilyen veszély. A szlovákokat hónapokig hergelték Fico ellen, mert a háborúpárti országot átfordította békepárti irányba. Ilyenkor egy háborúpárti ember úgy érezheti, morálisan fel van hatalmazva arra, hogy megölje a miniszter­elnököt – ezt válaszolta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott interjújában arra, nem tart attól, hogy hazánkban is előfordulhat egy olyan merénylet, mint amit Szlovákiában elkövettek Robert Fico ellen.

A miniszterelnök szerint át kell gondolni, hogy a kommentek területén is világos határokat húzzunk, szabályokat állítsunk fel, ellenkező esetben ebből az egyedi támadásból napi gyakorlat lehet.

Arra, beszélt-e a szlovák kormányfővel a merénylet óta, Orbán Viktor azt mondta, az embereivel beszéltek.

„Robert Ficóval egyébként sem könnyű telefonon beszélni. Európa egyik legóvatosabb embere, akinek még saját telefonja sincs, így akkor sem tudjuk csak úgy felhívni, ha éppen nincs benne öt golyó. Őt most a progresszív baloldal fizikailag akarta megsemmisíteni, korábban viszont politikai és büntetőjogi eszközökkel próbálkoztak”

– mondta, kiemelte, Robert Fico két parlamenti voksra volt a börtöntől, szóval „belőle biztosan nem fognak az orosz telefonbetyárok viccet csinálni”.

Orbán Viktor hozzátette, a szlovák kormányfő kollégáival és a családdal is kapcsolatban vannak, és keresi a lehetőségét, hogy meglátogassa.

„Ez mégiscsak magyar vér fölötti rendelkezés”

Orbán Viktor leszögezte, a NATO garantálja tagjainak kollektív védelmét, ezért „Magyarország megengedheti magának azt a luxust, hogy nem teszi általánossá a sorkötelezettséget, hanem csak hivatásos hadsereget tart fenn”. A sorkötelezettség visszaállítása nincs napirenden Magyarországon – közölte. Komoly problémának nevezte, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője európai sorkatonaságról beszél, európai birodalmi hadsereget akar. „Egy magyar fülnek bármilyen sorozáson alapuló birodalmi hadseregben részt vevő magyar katonák gondolata velőt rázó. A 12 pont arról szól, hogy a fiainkat hozzák haza, az idegen katonákat pedig vigyék el tőlünk. Európai, birodalmi hadsereg helyett önálló magyar hadseregre van szükség, ami fölött csak mi rendelkezünk, mert ez mégiscsak magyar vér fölötti rendelkezés, ennek a felelősségét nem ruházhatjuk át semmilyen birodalomra” – fogalmazott a kormányfő.

Egyébként – mint arra korábban is felhívtuk a figyelmet – a valóságban ilyesmiről nem is volt szó, az európai sorkatonasággal kapcsolatban Weber egy néhány héttel ezelőtti német tévévitában elmondott nyilatkozatát hamisította meg a Fidesz kommunikációs gépezete. A politikus május 9-én a BR24 bajor tévécsatorna választási vitájában fejtette ki a véleményét, hogy ő személy szerint támogatja az általános szolgálati kötelezettséget, ahol a fiatalok választhatnának fegyveres szolgálat és polgári szolgálat között. Weber végig a német hadseregről beszélt.

Becsületbeli ügy és katonapolitikai igény

Arra a kérdésre, hogy Magyarország számára miért lenne hátrányos Mark Rutte NATO-főtitkári kinevezése, Orbán Viktor azt mondta, Magyar­országnak két igénye van vele szemben. Az egyik egy becsületbeli ügy, a másik egy katonapolitikai igény. Ami a becsületet illeti, a kormányfő szerint Rutte-nál rosszabb hírű ember a nyugati politikusok közül nincs Magyarországon, volt ugyanis két olyan mondata, amit a magyarok nem bocsátanak meg neki. Először azt mondta, hogy a magyarokat ki kell zárni az Európai Unióból, aztán pedig azt, hogy Magyarországot le kell térdeltetni.

„Olyat, hogy mindegy, mit akarnak a magyarok, le kell nyomni valamilyen döntést a torkukon, ha kell, erővel, utoljára a német megszállók és Sztálinék mondtak. Ezzel a mondattal nehéz bekerülni a Magyarország által támogatott jelöltek közé”.

– közölte, hozzátéve, ezzel a helyzettel neki kell kezdenie valamit, ő kéri Magyarország bizalmát egy ilyen pozícióhoz, ezért elvárható, hogy álljon elő, és mondjon valamit erről.

Majd leszögezte, olyan NATO-főtitkárt nem tudnak támogatni, aki azt képviseli, hogy a szövetség területén kívüli katonai akciókban is legyen kötelező a részvétel minden tagállamnak.

„A leendő főtitkárral szeretnénk kötni egy megállapodást arról, hogy nem fogunk részt venni a NATO oroszokkal szembeni ukrajnai hadműveleteiben akkor sem, ha NATO-tagok vagyunk. Megőrizzük a tagságunkat, de NATO-területen kívül nem akarunk katonai akcióban részt venni, erre meg kell hogy legyen a lehetőségünk. Jogilag most is megvan, de elvárjuk, hogy ezt egy politikailag elfogadott, szalonképes pozíciónak nyilvánítsák” – szögezte le.

A kínaiak nem az oroszokat váltják ki

Arra a kérdésre, hogy milyen szempontok vezetik a magyar külpolitikát, amikor Kínával barátkozik, Orbán Viktor azt mondta, három magyar megfontolás van:

a magyar külpolitikának nem az a célja, hogy az egymással szóba nem álló blokkok valamelyikének tagja legyünk, vagy elszegődjünk egy másik ország segéderejének, hanem hogy minél több barátja legyen Magyarországnak;

a kínaiak a gazdaság néhány szegmensében a világ élén állnak, és mivel Magyarország ezeken a területeken nem tud saját fejlesztésekkel technológiai előnyre szert tenni, nekünk a legjobb technológiát be kell hoznunk valahonnan;

és Kína nem egyszerűen csak azt mondja, hogy „mi adunk nektek technológiát”, hanem meghívja Magyarországot, hogy vegyen részt Kína modernizációjában. „Mindenki a kínai piacra törekszik, ebből Magyarországnak nem szabad kimaradnia”.

A kormányfő leszögezte, a kínaiak nem az oroszokat váltják ki.

„Az igaz, hogy az orosz–magyar gazdasági együttműködésből az uniós szankciókkal érintett területek eleve kiesnek. A szankciókkal nem érintett területeken viszont növelni akarom az oroszokkal való együttműködés volumenét”

– mondta, hozzátéve, „mi ezt nem sunyiban tesszük, mint néhány nyugat-európai ország, hiszen ha egy együttműködésnek megvannak a nemzeti érdekbeli alapjai, akkor az vállalható, és én vállalom is”.

A miniszterelnök szerint vannak olyan nyugati országok, amelyek „oroszellenes szöveget adnak elő”, a gazdaságban viszont nagyon is ügyeskednek. „Az első Oroszországból jövő cseppfolyósgáz-­szállítmányt egy amerikai tulajdonú tankhajó hozta. Miről beszélünk? Megy a biznisz a háttérben” – fogalmazott.

Soványka amerikai ajánlat

Arra a felvetésre, hogy láthatóan jó a kapcsolata Donald Trumppal, ám Kína kapcsán érezhetően eltérő álláspontot képviselnek, Orbán Viktor azt mondta, a volt amerikai elnök részéről az hangzott el, hogy soha olyan jók nem voltak még a magyar–amerikai kapcsolatok, mint amilyenek lesznek, ha ő visszatér. „Jelenleg egy teljesen abszurd helyzet áll fenn, ugyanis a mostani amerikai adminisztráció hatályon kívül helyezte a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Ez most az amerikai ajánlat a kínaival szemben. Nekem elég soványkának tűnik” – jelentette ki.

„Iszonyú erősek vagyunk”

Az EP-választásról Orbán Viktor azt mondta, szerinte az erőviszonyok most másodlagosak, mert nyerni fognak.

„Ezt az ellenfeleinktől tudom. Normális párt ugyanis arra szokott gyúrni, hogy legyőzze a másikat, de most úgy látom, a baloldalnak az egyetlen reménykedése, hogy hátha most nem úszunk világcsúcsot. Ezért mondogatják, hogy hány százalék lenne kudarc a Fideszre nézve. Iszonyú erősek vagyunk, és meg fogjuk nyerni a választást – ha mozgósítjuk az erőinket”

– közölte a kormányfő.

Majd azt fejtegette, hogy 2022-ben teljes összefogással próbálkozott a baloldal, míg most mintha a 2014-es és 2018-as receptet venné elő, így megint szétválik a kormánnyal szemben álló politikai tábor. „De 2014-ben és 2018-ban ugyanúgy kétharmadunk volt, mint 2022-ben. A háborún túl a mi ellenfelünk ebben a pillanatban a rutin; ha azt hiszik a támogatóink, hogy mivel nyerni szoktunk, majd most is meglesz a győzelem magától. Küzdelem nélkül azonban nincs győzelem. A választás harc, csata, amit meg kell nyerni, ki kell menni az utcára, el kell menni az emberek közé, ki kell vinni a leveleket, föl kell hívnunk egymást, szenvedélyt kell belevinnünk a küzdelembe, és akkor a polgári, nemzeti, keresztény oldalon meg­lévő társadalmi többség érvényesülni fog a választási eredményekben is” – mondta.

A főpolgármester-választásra áttérve Orbán Viktor közölte, „ahogy a budapestiek többsége”, úgy ő is csak rosszakat tud mondani Karácsony Gergely teljesítményéről.

„Vannak azok a futballisták, akik mellérúgják a tizenegyest, és utána azt mondják, a cipő vagy a fű tehet róla. Ilyen ez a főpolgármester is. Ez így nem megy, öt év városkormányzás után, teljesítmény nélkül nem lehet újrázni” – fogalmazott. A kormányfő szerint a fővárosban is ők jelentik a legnagyobb politikai erőt, és Szentkirályi Alexandra személyében megtalálták hosszú távra is a Fidesz budapesti vezetőjét.