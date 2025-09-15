Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte, hogy a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, szerinte ugyanis most minden körülmény adott ehhez.
Az amerikai elnök hozzátette, hogy amennyiben a tárgyalás nem vezet sikerre, „Irán nagyon nagy veszélyben lesz”.
Az ellenzéki politikust egy névtelen levélben hajtották el. Országgyűlési képviselői jogainak megsértése miatt a házelnökhöz, házbizottsághoz is fordul, és perre készül a Szijjártó Péter vezette külügyi tárca ellen.
Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban azzal fenyegetett, felmondja az Iránnal 2015 júliusában megkötött nukleáris megállapodást, erre nem nagy az esély. Teherán azt reméli, ez is csak retorikai fogás volt a megválasztott republikánus elnök részéről.
Teljesült Irán várakozása: több mint száz milliárd dollárnyi, a nemzetközi szankciók miatt mindeddig befagyasztott kinnlevőségükhöz jutottak hozzá azt követően, hogy teljesítették a tavaly megkötött, sok szakértő szerint történelmi jelentőségű nukleáris megállapodásban megszabott előírásokat.
Iránban egy hónap maradt a parlamenti választásig, s a voksolás közeledtével egyre nő a szakadék a reformerek és a konzervatívok között. A törvényhozás hatalma korlátozott ugyan, mégis hosszú évek óta ez lesz a legfontosabb törvényhozási voksolás a szankciók feloldása, s Teheránnak a nemzetközi piacokra való visszakerülése miatt.
Több mint egy év elteltével tárgyal ma a Fehér Házban Barack Obama Benjamin Netanjahuval. Az izraeli kormányfő idén már járt Washingtonban, az időközben lemondott házelnök, John Boehner vendégeként, akkor nem fogadta őt az amerikai elnök.
Bár júliusban megszületett a történelmi nukleáris megállapodás Iránnal, melynek során a perzsa állam garantálta, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, s az év elejétől kezdik feloldani az ország ellen elrendelt gazdasági szankciókat, az ország portájánál egyre szorgosabban tüsténkedő külföldi befektetők egyre jobban érzékelhetik azt, mennyire nehéz beruházni az országban, s a konzervatív klérus mintha nem is lelkesedne túlzottan az esetleges külföldi tőke kapcsán.
Irán tartja magát a nukleáris megállapodáshoz. Ezt Haszan Rohani iráni elnök közölte, amikor találkozott Teheránban Amano Jukijával, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatójával.
Elegendő szenátusi támogatást gyűjtött össze Barack Obama ahhoz, hogy ne akadályozhassák meg az amerikai szenátorok az Iránnal megkötött nukleáris megállapodást. Tegnap bejelentették, hogy 34 demokrata honatya voksol majd igennel, ami már elég ahhoz, hogy a republikánusok ne tudják felülírni az elnöki vétót. Szerdán a marylandi demokrata szenátor, Barbara Mikulski jelezte, támogatja az egyezséget Iránnal.
Újabb amerikai szenátor helyezkedett szembe az iráni nukleáris megállapodással. Bob Corker, Tennessee állam republikánus szenátora a szenátus külügyi bizottságának befolyásos elnöke a The Washington Post számára írt véleménycikkében azt írta: "A kongresszusnak el kell utasítania a megállapodást és visszaküldeni a szerződést Barack Obama elnöknek".
Irán nemcsak nyugati befektetésekben reménykedik azt követően, hogy július első napjaiban, Bécsben megszületett a nukleáris megállapodás az országgal, hanem abban is bízik, hogy vonzó terep lesz a külföldi turisták számára. Maszud Szoltanifar iráni alelnök, a kulturális örökség és turizmus teheráni szervezet vezetője szerint „fényes jövő” vár a turizmusra a perzsa államban.
John Boehner, a washingtoni képviselőház elnöke tegnap újságíróknak azt mondta, a kongresszusi republikánus többség "minden lehetségest megtesz", hogy megakadályozza az Iránnal kötött nukleáris megállapodás jóváhagyását. John Kerry amerikai külügyminiszter, Jack Lew pénzügyminiszter és Ernest Moniz, az energiaügyi tárca vezetője tegnap zárt ajtók mögött tájékoztatta a honatyákat a Hatok (az ENSZ BT öt állandó tagja plusz Németország) és Irán múlt héten tető alá hozott egyezségéről.
Óriási mozgolódás kezdődött a világban azután, hogy kedden bejelentették a nukleáris megállapodást Iránnal. Nyugati cégek folyamatosan veszik fel a kapcsolatot Teheránnal jelentős gazdasági megállapodások reményében. Már most látható, hogy a nukleáris kompromisszum milyen komoly hatással lesz a világ gazdaságára.
Minden korábbinál közelebb van a nukleáris megállapodás a Hatok és Irán között, mondta John Kerry amerikai külügyminiszter hétfőn New Yorkban, az atomsorompó egyezmény (NPT) felülvizsgálati konferenciáján.