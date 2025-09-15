Iránban van szaga a pénznek

Bár júliusban megszületett a történelmi nukleáris megállapodás Iránnal, melynek során a perzsa állam garantálta, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, s az év elejétől kezdik feloldani az ország ellen elrendelt gazdasági szankciókat, az ország portájánál egyre szorgosabban tüsténkedő külföldi befektetők egyre jobban érzékelhetik azt, mennyire nehéz beruházni az országban, s a konzervatív klérus mintha nem is lelkesedne túlzottan az esetleges külföldi tőke kapcsán.