Elkészült a felmérés, a magyarok jobban bíznak Donald Trumpban, mint Joe Bidenben

2024-06-13 07:19:00

A vizsgált országok között csak hazánkban és Tunéziában ítélik meg ebből a szempontból mérhetően pozitívabban a volt amerikai elnököt. A többség azonban valójában egyikükben sem bízik.

A magyarok 37 százaléka Donald Trumpban, 24 százaléka pedig Joe Bidenben bízik, ha világpolitikai ügyekről van szó – írja a Telex a Pew Research EP-választások után megjelent, 34 országban végzett közvélemény-kutatása alapján. A felmérés – amely január 5. és május 21. között készült, még az előtt, hogy Donald Trumpot bűnösnek mondta ki az esküdtszék a hallgatási pénzes ügyében – alapján csak hazánk és Tunézia az, ahol Trumpban mérhetően többen bíznak, mint a mostani amerikai elnökben.

A magyarországi eredményekből kiderült az is, hogy a többség valójában egyikükben sem bízik, ugyanis a Trump felé bizalmatlanok 60, a Bidennel szemben bizalmatlanok pedig 72 százaléknyian vannak. Az is látható, hogy míg a jobboldaliak 53 százaléka bízik Trumpban a világpolitikát illetően, addig a centristák 29, a baloldaliak 23 százaléka nyilatkozott hasonlóan. Tunéziában Trump van előnyben, de ott ez így is csak 17 százalékot jelent a Bidenben bízó 7 százalékkal szemben.

A vizsgált országokban összesítve a megkérdezettek 43 százaléka bízik benne, hogy Biden megfelelően cselekszik a világ dolgait illetően, míg 28 százalék Trumpról mondja ugyanezt.

Arról is megkérdezték az embereket, Biden hogyan kezeli az egyes nemzetközi ügyeket, és vegyes képet kaptak. Tízből nagyjából négy megkérdezett ért egyet azzal, ahogy a Biden-kormány Kínát és az orosz–ukrán háborút kezeli (egészen pontosan 39 százalék). A a palesztin–izraeli konfliktus kezeléséről a legrosszabb a vélemény, 57 százalék szerint rosszul viszi ezeket a témákat az elnök, 31 százalék szerint jól. A legjobb értéket a klímaváltozás elleni harc kapta (44 százalék szerint rossz, 43 százalék szerint jó az irány).

Az egyes ügyek mentén a magyarok azt mondták, Biden rosszul kezeli

a gazdasági kérdéseket (63 százalék, az ezen a területen őt pozitívan megítélő 33 százalékkal szemben),

a klímaváltozást (55 százalék a 37 százalékkal szemben),

Kínát (59 százalék a 32 százalékkal szemben),

az ukrajnai háborút (73 százalék a 24 százalékkal szemben),

és Izrael és a Hamász háborúját (69 százalék a 23 százalékkal szemben).

Összességében a magyarok 30 százaléka szerint intézi jól Biden a világ ügyeit.

Ennek megfelelően a magyarok bíznak a legjobban Trumpban világpolitikai szemszögből, de még így is 60 százalékuk bizalmatlan a volt republikánus elnökkel szemben.

Az Egyesült Államokhoz való általános hozzáállás pozitív, a válaszadók 54 százalékos mediánja szerint az ország szimpatikus, 31 százalék szerint antipatikus. Az USA-ról alkotott vélemény a lengyeleknél elsöprően pozitív (86 százalék kedveli), a többi európai országban nagy vonalakban fifti-fifti az állás. A magyarok 52 százaléka jó véleménnyel van az Egyesült Államokról, 47 százaléka viszont nem kedveli.

A világ más vezetői esetében is vizsgálták, hogy az emberek szerint mennyire kezelik jól a világpolitikai ügyeket: Emmanuel Macron francia elnökben 44 százalék bízik, 45 százalék nem; Hszi Csin-ping kínai elnökben 24 százalék bízik, 62 százalék nem; míg Vlagyimir Putyin orosz elnökben csak 21 százalék bízik és 71 százalék nem. A magyarok a világ vezetőiben nem bíznak túlzottan, így nálunk nagyon alacsony százalékos értéket kapott a világpolitikát tekintve Macron (25), Hszi (24) és Putyin (21) is.