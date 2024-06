Orbán Viktor a magyar-német kapcsolatok gerincének nevezte az autóipart Berlinben

MTI-Népszava;

2024-06-21 21:51:00

A magyar kormányfő Olaf Scholz német kancellárral való találkozása után verbálisan ismét nekiesett Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének, akit most egyenesen hazánk ellenségének nevezett.

A német-magyar kapcsolatok szilárd alapját a gazdasági együttműködés adja – közölte Orbán Viktor a „közmédiával”, miután Berlinben kétoldalú megbeszélését folytatott Olaf Scholz német kancellárral. A magyar miniszterelnök hozzátette, német kollégájával a gazdasági kapcsolatok további erősítésében állapodtak meg, és egyetértettek abban, hogy német technológiai generációváltás történik az autóiparban, amelyben Magyarország is benne marad. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország a világ három országa közül az egyik, ahol mind a három nagy német autógyártó jelen van.

– Magyarországnak kiemelt szerepe van a német ipar működésében, mi pedig munkahelyeket, gazdasági növekedést és adóbevételeket remélünk, ez a gerince a német-magyar kapcsolatoknak – fogalmazott a magyar kormányfő, aki sorolta: tavaly a két ország közötti kereskedelem rekordot ért el, 70 milliárd euró felett volt, a Magyarországról kivitt áruk egynegyede pedig Németországba érkezik, a német cégek Magyarországon 250-300 ezer embernek adnak munkát, elsősorban az autóiparban. Orbán az Európai Uniónak is üzent Berlinből, mondván, az EU világgazdaságon belüli versenyképességét növelni kell, s a miniszterelnök egy erről szóló „nagy tervet” is letenne az asztalra, s mint hozzátette, erről már tárgyalnak is a többi tagállammal.

Hazánk gazdasági függőségnek ecsetelése után Orbán Viktor ismét szóba hozta a Fidesz EP-választásokat követő időszakának ügyeletes „mumusát”, Manfred Webert, az EP eddigieknél is nagyobb frakciójának vezetőjét, az Európai Néppárt elnökét, akit a Kossuth Rádióban a szokásos péntek reggeli interjújában is már „belzebúbi szereplőnek”, az európai politika elrontójának, a „háborúpárti, gazdaságellenes, migrációpárti koalíció alakítójának” nevezett. A magyar miniszterelnök szerint a tisztázták a német kancellárral, hogy Weberrel való konfliktusunk nem terhelik meg a német-magyar együttműködést, mert „ezek Brüsszel és Magyarország közötti konfliktusok”.

Most Orbán még tovább ment, s úgy fogalmazott: „Manfred Weber hungarofób ember, gyűlöli a magyarokat, a magyarokat hibáztatja, hogy nem lett európai bizottsági elnök, az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában.” Szóba került az úgynevezett „genderkérdés” is. – Az egész gendermarhaság, amely felbolygatja a gyereknevelés és az együttélés hagyományos európai rendjét, nem szerepel közvetlen módon a magyar elnökség programjában – utalt arra, hogy júliustól fél éven át Magyország lesz az EU soros elnöke.