A tanárok béremelésére küldött uniós pénz mentette meg a májusi hiányt, de az még így is magasabb az egész évre engedélyezettnél

Papp Zsolt;

Európai Unió;Orbán-kormány;költségvetés;államháztartási hiány;áfa;megszorítás;Pénzügyminisztérium;kiigazítás;adóbevételek;

2024-06-25 05:55:00

A hiány csökkenését nem segíti az EB legutóbbi ítélete sem, amely kimondta: Magyarország menekültügyi szabályozása megsérti az uniós jogot, ezért a bíróság 200 millió eurós egyösszegű bírságot vetett ki, ami napi 400 millió forinttal emelkedik, míg a kormány nem hozza átfedésbe az uniós és magyar menekültügyi jogot.

Májusban 49 milliárd forintos többlet keletkezett a költségvetésben – így az öthavi hiány 2548 milliárd forintra csökkent – közölte a Pénzügyminisztérium (PM).

A parlament által elfogadott költségvetési törvény szerint az idei deficit 2514 milliárd forint, a GDP 2,9 százaléka lehetne,

azaz a májusi hiány továbbra is magasabb az egész évre engedélyezett összegnél.

Bár a költségvetési törvény továbbra is kötelezné a kormányt az előbbi cél végrehajtásra, ennek ellenére a kabinet saját hatáskörben a várható hiányt a GDP 4,5 százalékára, 3982 milliárd forintra emelte, s ezzel az összeggel tervez. De a májusi 2548 milliárd forint a megemelt deficitnek is a 64 százaléka, azaz jóval magasabb az időarányosan elfogadható 42 százaléknál.

A kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett,

a deficitet idén a GDP 4,5 százalékára, jövőre 3,7 százalékára mérsékli

– közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a szaktárca közleménye szerint, miután hivatalában fogadta Lakatos Pétert, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökét. A miniszter azt is elmondta, hogy az idénre tervezett 2,9 százalékos GDP arányos hiányt csak 2026-ban érheti el Magyarország. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a kormány nem fog drasztikus kiigazításba kezdeni, másrészt arra is utalhat, hogy a 4,5 százalékos hiánycélt most már valóban tartani fogják. Ha komolyan vesszük, hogy a 4,5 százalékot el akarják érni, akkor ahhoz még szükséges néhány százmilliárdnyi kiigazítás.

Nem segíti a költségvetési hiánycsökkenését az Európai Bíróság legutóbbi ítélete, amely kimondta: a magyar kormány, illetve Magyarország menekültügyi szabályozása megsérti az uniós jogot, ezért a bíróság 200 millió eurós (80 milliárd forintos) egyösszegű bírságot vetett ki az országra, ami napi 400 millió forinttal emelkedik mindaddig, míg a kormány nem hozza átfedésbe az uniós és magyar menekültügyi jogot.

Ez egyben azt jelenti, hogy az idei büdzsét további bő 100 milliárd forintos, előre nem tervezett extrakiadás is terhelheti, ami a hiányt növeli. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az állami rádióban arról beszélt, hogy a kormány olyan megoldást keres, hogy a Magyarországra kivetett büntetést azok fizessék meg akik „migrációból és háborúból” keresnek. A miniszterelnök kijelentése elvileg

újabb különadók kivetését jelentené, ám nem világos, hogy a kormány azt mely szektorokra akarja ráterhelni – vagyis egyelőre ez a tétel is inkább a magasabb hiány irányába mutató kockázat.

Ezzel szemben vannak biztató jelek is az államháztartásban: egyfelől májusban 49 milliárd forintos többlet keletkezett a büdzsében, ilyenre utoljára 2016-ban volt példa. A PM anyagából kiderül, hogy a mostani többlet annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság a pedagógus-béremeléshez kapcsolódó utalását május végén teljesítette.

És valóban májusban 186 milliárd forintnyi támogatás érkezett Brüsszelből, ez közel a négyszerese a tavaly májusi utalásoknak – vagyis szufficit valóban szinte kizárólag ennek az utalásnak köszönhető.

Amúgy az első öt hónapban összesen 546 milliárd forint érkezett Brüsszelből, ami elmarad a tavaly első öthavi 651 milliárdos utalástól. Ezzel szemben az uniós programok terhére az első öt hónapban a kormány 801 milliárdot költött – vagyis a kettő különbözete a hiányt növelte – így az uniós támogatások kifizetésének lassításával csökkenthető lenne a deficit.

Egyértelműen pozitív jel viszont az adóbevételek növekedése: a vállalati adóbefizetések ugyan még mindig stagnálnak – nem utolsó sorban egyes különadók csökkentésnek következtében - a személyi-jövedelemadó bevételek viszont 13 százalékkal emelkedtek a béremeléseknek köszönhetően. A költségvetés bevételi oldalának sötét lova a fogyasztási adók, illetve egész pontosan az általános forgalmi adó volt az elmúlt hónapokban. A magas infláció, a lakossági fogyasztás összeomlása miatt az áfa-bevételekből 1000 milliárdos kiesés volt éves szinten 2023-ban és még az idei első hónapokban is gyengén teljesített ez az adónem.

Májusban viszont 408 milliárd forint folyt be áfából, ez 44 százalékkal magasabb a tavalyinál.

Ha a növekedés kisebb ütemben, de megmarad a következő hónapokban, akkor a növekvő áfa-bevételek stabilizálhatják büdzsét, ami ha a kiadási oldalon szigorú gazdálkodással párosul, akkor a következő hónapokban is csökkenhet a deficit.

Meglepő módon a PM költségvetési elemzése erre az áfatöbbletre, illetve annak okaira nem tér ki, így nem lehet tudni, hogy minek köszönhető a kedvező eredmény. Óvatosságukat talán magyarázza, hogy az első öt hónapban 2850 milliárd forint folyt be a kincstárba, ami 200 milliárddal magasabb a tavalyi összegnél, de még mindig az csak éves bevételi terv 33 százaléka,

holott időarányosan már 42 százaléknál kellene tartani - vagyis még korai lenne ezen a téren győzelmet hirdetni, de a trend pozitív.