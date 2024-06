Lánczi Tamás: Reszkessenek a dezinformálók és a szuverenitást aláásók!

nepszava.hu;

2024-06-25 16:16:00

A Szuverenitásvédelmi Hivatal annyira küzd a nyilvánosságért, hogy működésének ötödik hónapjában lett honlapja, Facebook-oldala, sőt az elérhetőségi adataikat is feltüntették már.

Nevén kell nevezni azokat a szereplőket, akik dezinformálnak és aláássák a magyar szuverenitást, ezzel segítünk a tisztánlátásban és járulunk hozzá a magyar nyilvánosság egészséges működéséhez – posztolta Lánczi Tamás a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke az általa vezetett szervezet ma már létező, és működő Facebook-oldalán. A korábbi kormánypropagandista és politológus a kormánypárti Magyar Nemzet egyik cikke nyomán tette közzé az újságírók körében szándékai szerint nyilván rettegést keltő fenyegetést. Az írás az ugyancsak Fidesz-közeli közvélemény-kutató intézet egyik rendezvényének felszólalásait foglalja össze, köztük éppen Lánczi Tamásét is.

A lap szerint a „Sajtószabadság Magyarországon elemzésbemutató és Jótollú magyar újságíró sajtódíj átadó rendezvényen” Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója ugyanis intézetének adatai alapján azt állította: „A magyarok 85 százaléka hírfogyasztó, és valamivel többen követik az ellenzéki sajtóorgánumokat, mint a kormányközelinek mondottakat. Jelenleg 61 releváns ellenzéki médium található a piacon, 2010-ben még csak 32 volt. Ezek közül a legtöbb nyereséges, az ellenzéki médiumok tavaly négymilliárd forint profitot termeltek.”

– A magyarországi sajtótermékeknek legyen bevallási kötelezettségük külföldi támogatás elfogadásáról – javasolta Boros Bánk, aki a Népszava publicistáját, Hargitai Miklóst kritizálta, mert arról a visszásságról írt, hogy a Nézőpont Intézet kért volna üzleti adatokat arról, hogy lapunk kapott-e külföldi támogatást. Az igazgató előadásában természetesen fő helyen szerepelt az Egyesült Államok és Soros György, igazodva a Fidesz hosszú évek óta ismert kampánytémájához.

Lánci Tamás kijelentette, hogy „hivatalának legfőbb eszköze a nyilvánosság”. Sajnálkozott, hogy nincs hatósági jogkörük, de rá kell mutatniuk arra, hogy vannak, akik külföldi támogatásból tartják fenn magukat. – A hivatal célja a teljes magyar nyilvánosság vizsgálata. Magyarország egy légüres, nyitott nemzetközi térben létezik, ahol a hírek teljesen szabadon áramlanak – osztotta meg az elméletét.

A gyakorlat azonban az, ahogy a 24.hu vette észre, hogy több mint négy hónap után lett honlapja az „átláthatóságért küzdő” Szuverenitásvédelmi Hivatalnak. Ez is csak onnan derült ki, hogy a lap május végén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) elnökéhez, Péterfalvi Attilához fordult, s a hatósága június 10-én észlelte először, hogy elindult a Szuverenitásvédelmi Hivatal saját honlapja, amelyen elvileg nyilvános működésének alapvető adatai is csak most láthatók, ahogy a már szintén élő Facebook-oldala is.