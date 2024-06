„Ma az Átlátszó, holnap valaki más” – A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálatának leállítását követeli a MÚOSZ

M.A.;

vizsgálat;tiltakozás;Magyar Újságírók Országos Szövetsége;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-06-27 09:25:00

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége állásfoglalásában leszögezte, beigazolódott a gyanú, a gumiparagrafusok tényleg bárkire, bármikor alkalmazhatók.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) közölte, tiltakozik a Szuverenitásvédelmi Hivatal Átlátszóval szemben indult vizsgálata ellen, és az akció leállítását követeli. Az erről szóló állásfoglalásában a szövetség leszögezte, hogy a szuverenitásvédelmi törvényt a demokratikus alapelvekkel összeegyeztethetetlennek tartja.

A MÚOSZ szerint – bár szerencsére félelmet nem keltett a törvény – beigazolódott a gyanú, miszerint a független sajtó ellen akkor vetik azt be, amikor éppen akarják, a gumiparagrafusok tényleg bárkire, bármikor alkalmazhatók. Ezzel jogbizonytalanságot idéznek elő, sértik a sajtó szabad működését és veszélyeztetik a szólásszabadságot. „Ma az atlatszo.hu, holnap valaki más…” – jegyezte meg a szövetség.

Az ügy előzménye, hogy Pálvölgyi Ákos, a Szuverenitásvédelmi Hivatal igazgatója kedden hivatalos levélben tájékoztatta az Átlátszót arról, „az atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. a honlapján közzétett beszámolói alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül, amelynek éves költségvetésében a külföldi támogatások aránya jelentős”. Ezért a Lánczi Tamás-féle hatóság „egyedi – átfogó jellegű – vizsgálatot” indít az atlatszo.hu tevékenységével kapcsolatban.

„Az atlatszo.hu oknyomozó, tényfeltáró portál. Több cikke leplezett le hatalmi visszaéléseket, korrupciós ügyleteket, különös döntéseket. Az atlatszo.hu működése kényelmetlenné vált a hatalom számára. Most visszavág”

– összegezte a történteket a MÚOSZ. Majd felidézte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja, összeegyeztethető-e a szuverenitásvédelmi törvény az uniós joggal. Amíg az uniós vizsgálat tart, kifejezetten káros, Magyarország nemzetközi megítélésének is árt a törvényre hivatkozva indított vizsgálat.

„Magyarországon már van sajtótörvény, ami szabályozza e szektor törvényes működését. Az erősen vitatott szuverenitásvédelmi törvényre hivatkozva indított vizsgálatok támadást jelentenek a szabad sajtó ellen. Szövetségünk tiltakozik e vizsgálat ellen, és követeli az akció leállítását” – hangsúlyozta állásfoglalásában a MÚOSZ.

Mint arról lapunk is beszámolt, egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a Lánczi Tamás-féle hatóságot nem a Külgazdasági és Külügyminisztérium elleni orosz hackertámadás, hanem az ellenzéki politikusok, a korrupcióellenes szervezetek és az oknyomozó portálok zavarják leginkább. Az Átlátszó mellett ugyanis a Transparency International Magyarország is tájékoztatást kapott arról, hogy „egyedi – átfogó jellegű – vizsgálat” indul ellene, de Magyar Péter is a Szuverenitásvédelmi Hivatal célkeresztjébe került.

A Népszava egyébként június 20-án kapott kérdéseket Nézőpont Intézettől. A Fidesz-közeli agytröszt médiaelemzés felkiáltással azt firtatja, részesült-e szerkesztőségünk külföldi támogatásban az elmúlt három év alatt.