„El kell hagynia a versenyt, hogy a hazáját szolgálja” – Visszalépésre szólította fel Joe Bident a The New York Times szerkesztősége

A lap szerint ez a legnagyobb közszolgálat, amit most az amerikai elnök tehet.

Joe Biden azt mondta, ő az a jelölt, akinek a legnagyobb az esélye arra, hogy legyőzze a zsarnokság fenyegetését. Érvelése nagyrészt azon a tényen nyugszik, hogy 2020-ban legyőzte Donald Trumpot. Ez azonban már nem elég indok arra, hogy idén Joe Biden legyen a demokraták jelöltje – írta a The New York Times szerkesztősége a „Biden elnöknek el kell hagynia a versenyt, hogy a hazáját szolgálja” címmel megjelent cikkében.

A lap kiemelte, Bidennek a csütörtöki vitán meg kellett győznie az amerikai közvéleményt arról, megfelel az újabb ciklusban betölteni kívánt hivatal követelményeinek. A szavazóktól azonban nem várható el, hogy figyelmen kívül hagyják azt, ami ehelyett láthatóvá vált: „Biden nem az az ember, aki négy évvel ezelőtt volt”.

A The New York Times a vitát úgy értékelte, Biden küszködött, hogy elmagyarázza, mit fog elérni a második ciklusban, küszködött azzal, hogy válaszoljon Trump provokációira és felelősségre vonja őt hazugságaiért, nemegyszer pedig amiatt is, hogy a mondat végére érjen.

„Biden csodálatra méltó elnök volt. Vezetése alatt a nemzet felvirágzott, elkezdett szembenézni egy sor hosszú távú kihívással, és a Trump által felszakított sebek gyógyulni kezdtek. De a legnagyobb közszolgálat, amit Biden most tehet, ha bejelenti, nem indul az újraválasztásért”

– jelentette ki a The New York Times szerkesztősége.

Az amerikai elnök kampánycsapata a cikkre úgy reagált, „a legutóbbi alkalom, amikor Joe Biden elveszítette a New York Times szerkesztőbizottságának támogatását, elég jól sikerült”.

Donald Trump és Joe Biden első 2024-es televíziós vitáját csütörtök este a CNN hírtelevízió stúdiójában tartották 90 percben, helyszíni közönség nélkül. A CNN megrendelésére készült közvéleménykutatás szerint a nézők 67 százaléka Donald Trumpot látta a vita győztesének.

Mint megírtuk, Joe Biden az expozéját is meg-megakadó hangon kezdte, végig rekedtesen beszélt, néha úgy tűnt, elveszti a fonalat, a gondolatmenete nem elég koherens. Bár az elnökjelölti vita előtt a CBS kiszivárogtatta, hogy Joe Biden megfázással küszködik, ez nem javított a benyomáson, hogy a 81 éves demokrata politikus egyszerűen túl öreg, hiányzik belőle a lendület és a határozottság az elnökválasztási győzelemhez. Ami Donald Trumpot illeti, az ő tanácsadói láthatóan a politikus lelkére beszéltek, hogy sem haszna, sem értelme nincs, ha erősíti a személyéről kialakult, gátlástalan és erőszakos képre, így magához képest nyugodt és gúnyos arccal hallgatta a demokrata elnök válaszait. A másik cinikus, de hatásosnak tűnő stratégiája pedig az lehetett, hogy bármilyen témában felmerülő kérdésre, legyen az jogállamiság, demokratikus intézményrendszer klímaváltozás, mindre ugyanazokat a mantrákat mondta fel: a gazdaság romokban, az infláció az egekben, a határok tárva-nyitva.

A vitát követően több Demokrata Párthoz közeli médium is komoly kritikát fogalmazott meg Joe Biden elnökjelölti vitában mutatott teljesítménye miatt. Véleményformáló médiaszemélyiségektől is elhangzottak felvetések arra, hogy a demokratáknak más jelöltet kellene keresniük. Több magas rangú választott demokrata politikus ugyanakkor kiállását hangoztatta a hivatalban lévő elnök mögött. Köztük Kamala Harris alelnök, Hakeem Jeffries, a képviselőházban kisebbségben lévő demokrata képviselőcsoport vezetője, valamint Gavin Newsom, Kalifornia állam vezetője is támogatásáról biztosította Joe Bident.

Az amerikai elnök pénteken elismerte, hogy nem teljesített jól a vitában, de hozzátette, kitart az elnökjelöltsége mellett, és tudja, miként kell az elnöki munkát végezni.