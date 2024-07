„A nap jó híre: ő meg fogja oldani!” – Orbán Viktor a béke lehetőségeiről tárgyalt Donald Trumppal

M.A.;

Orbán Viktor;Florida;Egyesült Államok;Donald Trump;

2024-07-12 06:50:00

A megbeszélés a floridai Mar-a-Lagóban, a korábbi amerikai elnök rezidenciáján zajlott.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este – békemissziója következő állomásaként – tárgyalást folytatott Donald Trumppal, az Egyesült Államok korábbi elnökével – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Havasi a floridai Mar-a-Lagóban zajlott megbeszélésről mindössze annyit árult el, hogy „a béke” lehetőségeiről volt szó.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett egy fotót a találkozóról, melyhez azt írta: „Tárgyalás Trump elnök úrral a békéről. A nap jó híre: ő meg fogja oldani!”

Mint megírtuk, elsőként a Bloomberg számolt be arról, hogy a magyar miniszterelnök csütörtökön, a washingtoni NATO-csúcs után a floridai Mar-a-Lagóba találkozik Donald Trumppal. Az információt később a magyar miniszterelnök környezetéből megerősítették a Népszava volt, a The Guardian jelenlegi munkatársának, Garamvölgyi Flórának is. A brit lap már arról írt, hogy Orbán Viktor a de facto republikánus elnökjelölthöz tett útja előtt nem kereste a lehetőséget a kétoldalú találkozóra Joe Bidennel, az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével.

Mint ismert, a magyar kormányfő – akit a The Guardian a 75. washingtoni NATO-csúcs ünneprontójának nevez – az úgynevezett békemissziója keretében kisebbfajta diplomáciai ámokfutásba kezdett azután, hogy július 1-én Magyarország vette át az Európai Unió soros elnöki tisztségét. Kilenc napja, július 2-án Kijevben kezdett, aztán pénteken Moszkvába utazott, most hétfőn pedig már Pekingből írta, hogy Washington felé veszi az irányt. Közben útba ejtette az azerbajdzsáni Susát is a Türk Államok Szervezetének találkozója kedvéért.