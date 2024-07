Muzeális járművek restaurálására hajt a közlekedési múzeum, de a debreceni költözésről hallgatnak

nepszava.hu;

2024-07-12 22:34:00

Az intézmény főigazgatója a Fidesz egykori fővárosi politikusa, Schneller Domonkos büszke az Orbán-kormány által támogatott gyűjteményfejlesztésre, amelynek ékkövei a budapesti buszok és villamosok.

Kimagasló mértékben és minőségben bővül a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteménye; a Kormány által támogatott nagyszabású értékmentő programnak köszönhetően számos jármű restaurálása zajlik és jelentős beszerzések vannak folyamatban – áll a múzeumnak a lapunkhoz is eljuttatott pénteki közleményében. Megjegyezték, hogy nemrég főigazgatójuk Schneller Domonkos az 1000-es sorozatú, 1061-es pályaszámú és UV3 típusú, 3414-es pályaszámú villamosok restaurálása kapcsán tartott sajtónyilvános szemlét.

Schnellerről egyébként tudható, hogy korábban újbudai és fővárosi fideszes önkormányzati képviselő volt, édesapja pedig Schneller István a húsz éves Demszky-korszak jelentős részében pedig Budapest főépítésze.

– A Múzeum legújabb műtárgyai közé tartozik egy ritka Warszawa vágánygépkocsi, egy Pink Floyd különkiadású Volkswagen Golf III-as, egy Ikarus 405-ös és egy Ikarus 260 CNG-autóbusz. Többek között két ikonikus villamos, az 1000-es sorozatú, 1061-es pályaszámú és az UV3 típusú, 3414-es pályaszámú villamos restaurálása is folyamatban van. Továbbá a múzeum Ikarus-flottája folyamatosan bővül és újul, napokon belül megkezdődik az Ikarus 280-as a világszerte ismert és használt városi-elővárosi csuklós autóbusz gyártáskori állapotának rekonstruálása. A Múzeum jelenleg 20 darab Ikarus autóbuszt őriz az Ikarus örökségből, amelyek többségével a nagyközönség még idén találkozhat – emelték ki.

Mint közölték, olyan ritkaságok, autók restaurálását is végzik, mint egy 1902-es Oldsmobile, amely az első sorozatgyártásban készített gépjármű, és amelynek működését Galamb József - a Ford T-modell megalkotója - is adaptálta, és további ritkaságok felújításával is foglalkoznak, mint Csonka Jánosnak, a karburátor feltalálójának igen ritka egyhengeres személygépjárműve szintén az 1900-as évek elejéről.

Arról azonban a közlemény egy szót sem ejt, amivel a közvélemény hetek óta foglalkozik: Lázár János építési és közlekedési miniszter ötletpályázatáról, amely Debrecen külső részén, tömegközlekedési kapcsolat nélküli szántóföld és istállók mellé telepítené a közlekedési múzeumot. A tervet Vitézy Dávid a múzeum volt főigazgatója, egykori BKK-vezér, az Orbán-kormány közlekedési államtitkára, legutóbb a Fidesz által is támogatott, de végül nem nyert főpolgármester-jelölt is élesen bírálta.