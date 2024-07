Pintér Sándor kinevezett két újabb kórházi főigazgatót

D. A.;

egészségügy;kórház;főigazgató;kinevezés;belügyminiszter;

2024-07-23 18:52:00

A tavaly év végi menesztési hullám után az új vezetői pályázatokat már februárban meghirdették, de az első nyertesek neve csak július 15-én vált ismertté.

Az alig egy hete kinevezett hét kórházi főigazgató mellé hétfőtől újabb két kórház élére nevezett ki vezetőt Pintér Sándor belügyminiszter. A Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórházat Laczkó Tamás, az Országos Mozgásszervi Intézetet Nagy György professzor igazgatja e héttől.

Laczkó Tamás 31 éve dolgozik különféle posztokon a salgótarjáni megyei kórházban. Az előző főigazgató Tóth Judit decemberi felmentése óta máig ő volt a megbízott főigazgató is. Az Országos Mozgásszervi Intézet élére Poór Gyula utódjául kinevezett Nagy György professzor belgyógyász, klinikai immunológia, allergológia, továbbá reumatológia szakvizsgája van. 2015 óta az MTA doktora, egyetemi tanár, tanszékvezető.

Mint arról beszámoltunk, a belügyminiszter tavaly év végén menesztette az országos főigazgatót és további két tucat kórházi vezetőt. Az érintettek között volt két országos intézet vezetője, 7 megyei és 15 városi kórház igazgatója. Volt, akitől – érdemeit elismerve – a nyugdíjkorhatár betöltésére hivatkozva vált meg a tárca, de akadtak olyanok is, akikkel elégedetlen volt az ágazat vezetése. Az új vezetői pályázatokat már februárban meghirdették, de az első nyerteseket csak július 15-én nevezték meg. Akkor a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, valamint a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház kapott új főigazgatót.

Korábban arról is írtunk, hogy megújították a főigazgató-jelöltek kiválasztását és az idei évtől egy komplex rendszert alkalmaznak, amelynek része a személyes jelenlétet igénylő továbbképzés is. Az egy hónapos képzést idén nyáron a remeteszőlősi Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémiája fogadta be. A hivatalosan júliusban kinevezett főigazgatóknak június 17-én kezdődött el az oktatása.