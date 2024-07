Hiába találtak a közelmúltban mindent rendben, újabb állami vizsgálati roham indult Iványi Gábor egyházának intézményeiben

M.A.;

Iványi Gábor;NAV;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;

2024-07-24 17:14:00

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szerint mindez annak a gyanúját kelti, hogy a megoldás keresése helyett a szándékos tönkretétel a cél.

„Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a NAV múlt heti inkasszója után országszerte több szociális intézményünkben és az Oltalom Kórházban is állami ellenőrök jelentek meg arra való hivatkozással, hogy korábban közzétettünk: csak 12 órányi működésre maradt pénzünk, így meg kell vizsgálniuk, biztosítottak-e a működési feltételek” – közölte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET).

Az Iványi Gábor vezette egyház hozzátette, a szolnoki idősek otthonában arról kértek a vezetőtől nyilatkozatot, hogy igazolja, a házi pénztári befizetések fedezik a működési költségeket.

„Bár a közelmúltban számos állami vizsgálat lezajlott ezekben az intézményekben és az iskoláinkban is, és az ellenőrzések során mindent rendben találtak, az összes pénzforrásunk elvonása, számláink adóssággal való megterhelése után a Kormányhivatal és az ÁNTSZ ellenőreit újabb vizsgálatra kötelezték. Mindez sajnos annak a gyanúját kelti, hogy a megoldás keresése helyett az intézményeink szándékos tönkretétele a cél”

– közölte a MET, megjegyezve, „sajnálnánk, ha bárkiben a világon a speciális vallásüldözés látszatát kelthetné mindaz, ahogy a hatóságok ügyeinket kezelik”.

A közlemény szerint az adományozók jóvoltából jelenleg már több mint két heti működést is finanszírozni tudnak, és folyamatosan érkeznek a civil támogatások, amiért nagyon hálásak, valamint remélik, hogy ennek az információnak a közzétételével a további vizsgálatok elkerülhetők lesznek.

„A MET és az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) intézményeinek helyzetéről tájékoztató levelet juttatunk el valamennyi országgyűlési képviselőnek, segítségüket és támogatásukat kérve. Változatlanul arra törekszünk, hogy tárgyalásos úton, az ellátottak és diákok érdekeit szem előtt tartva meg tudjunk egyezni a Belügyminisztérium és a NAV illetékeseivel az inkasszó eltörléséről, az állami normatívák teljes összegű utalásáról. Közös érdekünk, hogy a hiánypótló pedagógiai munkát végző, hátrányos helyzetű, kihívással élő gyermekeket oktató, nevelő intézményeink fennmaradjanak, és továbbra is kiemelkedő szakmai színvonalon végezhessük az államtól átvállalt szakmai feladatainkat, és megkezdhessük adósságaink rendezését” – áll a közleményben.

Mint megírtuk, az adóhatóság a múlt héten inkasszálta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET), az Oltalom Karitatív Egyesület és a Wesley János Lelkészképző Főiskola számláit. Azon túl, hogy a NAV lenullázta a számlák egyenlegét, jelentős tartozást is terhelt rájuk. Iványiék ezért azt kérték támogatóiktól, hogy egy másik számlaszámra, a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítványnak fizessék be adományukat, vagy – ha tehetik – személyesen vigyék be azt a Dankó utcába. Máskülönben a pénzt lenyúlja az adóhatóság.

Az elmúlt napokban 20 millió forint folyt be támogatásként, az összeg jelentős része arra ment el, hogy a munkatársak legalább töredékesen kapjanak valamennyi fizetést – mondta lapunknak Iványi Gábor. „Eddig is csodák sorozatából éltünk” – idézte fel, hogy a fideszes kormány 2011-ben alkotmánysértő módon elvette egyházától korábbi státuszát, és ezzel jogszerűen járó költségvetési forrásoktól fosztotta meg, súlyos bevételkiesést okozott. A MET ezért halmozott fel köztartozásokat, miközben – állította Iványi – az állam ennél lényegesen több pénzzel tartozik nekik. Most – jegyezte meg a lelkész – „minden eddiginél durvább a helyzet”. Csodák azonban még mindig történnek. Felesége kedden azzal hívta fel, hogy beállított valaki, és vitt 15 kiló csirkecombot, öt kiló hagymát, két kiló lisztet és száraztésztát.