Két hét alatt több mint 400 gyorshajtót fogtak a rendőrök az Árpád hídon

M.A.;

Budapest;rendőrség;gyorshajtás;Árpád híd;

2024-07-31 11:48:00

A leggyorsabb sofőr 147 kilométer per órás sebességgel közlekedett.

Több mint 400 gyorshajtót azonosítottak két hét alatt az Árpád hídon a budapesti rendőrök – írja a police.hu.

A rendőrség az erről szóló közleményében felidézi, hogy tavaly nyáron, 2023. július 1-jén éjjel egy spontán kialakult közúti gyorsulási verseny egy vétlen biciklis halálát okozta. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) zéró toleranciát hirdetett, ennek megfelelően pedig az elmúlt egy évben rendszeresen végzett forgalomellenőrzéseket és sebességméréseket az Árpád hídon. Összesen 2538 felvétel készült sebességtúllépésről, a rekorder gyorshajtó 161 km/h sebességgel közlekedett, és 19 esetben történt közel kétszeres sebességtúllépés a megengedett 70 km/h sebességhez képest. Az egy év statisztikája alapján a rendőrség megállapította, hogy az Árpád hídon elkövetett sebességtúllépések mennyisége és mértéke nem kirívóan magas más, hasonló adottságokkal rendelkező fővárosi útszakaszokhoz képest.

Idén, 2024. július 3-án újabb tragikus, több ember halálát okozó baleset történt, amikor egy férfi egy lopott taxival a forgalommal szemben felhajtott a Pestről Budára vezető útpályára, és nagy sebességgel két autóval is összeütközött. Az elkövető és rajta kívül további két ember meghalt, négyen pedig megsérültek. Egy héttel később, július 10-én ismét egy kerékpáros sérült meg súlyosan, amikor egy kanyarodó autó elütötte a Népfürdő utca magasságában. Ez a baleset is megerősítette azt, hogy továbbra is szükséges az Árpád hidat rendőri kontroll alatt tartani, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság elrendelte a hídon közlekedők fokozott ellenőrzését és a sebességmérési akciókat a gyorshajtások visszaszorítása érdekében.

A 2024. július 15-étől július 28-áig tartó, két hetes fokozott akció eredményeként

összesen 389 sebességtúllépést rögzítettek az objektív sebességmérők, a leggyorsabb sofőr 147 km/h sebességgel közlekedett.

a mozgó járműből történő sebességmérés eredményeként további 19 gyorshajtóval szemben intézkedtek, és összesen közel 850 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. A rekorder 125 km/h sebességgel autózott, megállítása után 78 ezer forint közigazgatási bírságot kapott.

egy olyan sofőrt is kiszúrtak, aki részegen, eltiltás hatálya alatt vezetett. Őt elfogták és büntetőeljárás indult ellene, valamint az alkoholfogyasztás miatt 39 ezer forint közigazgatási bírság megfizetésére is kötelezték.

Az Árpád hídon továbbra is folyamatosan lehet fokozott rendőri ellenőrzésekre számítani.