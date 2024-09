- Lázár János: A MÁV-járműparkot és a vasúti pályát nem tudjuk varázsütésre megújítani

MÁV;Lázár János;Vitézy Dávid;Magyar Péter;

2024-09-02 14:25:00 CEST

A MÁV-járműparkot és a vasúti pályát nem tudjuk varázsütésre megújítani. 30 év hátrányunk van, de nekiállunk - így fogalmazott friss Facebook-bejegyzésében Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető elismételte azt az ígéretét, hogy közel 850 milliárd forintból felújítanak mintegy félezer kilométernyi sínt, újraindítják a IC-kocsik gyártását és jó minőségű használt járműveket szereznek be. Úgy folytatta, hogy mindezzel szemben, amin rövid idő alatt is lehet változtatni, az az utasokhoz való hozzáállás, ezért a MÁV-csoport új vezetésétől azt várja el, hogy segítsék és támogassák az utasokat azokban a nehéz helyzetekben, amiket a örökölt flotta- és infrastruktúra-állapotok okoznak. Erről egy zártkörű megbeszélésen beszélt a vállalat igazgatóságának és felügyelőbizottságának, illetve az érdekképviseleti vezetőknek.

A miniszter azt is elvárja a MÁV-csoport új vezetőitől, hogy személyesen vegyenek részt a MÁV-ról eddig nagyrészt a MÁV nélkül zajló vitákban. Bejegyzésében pedig természetesen odaszúrt a MÁV miatt őt bírálóknak is (név nélkül, de minden bizonnyal Vitézy Dávidra és Magyar Péterre gondolt): „A zártkörű megbeszélésen azt is egyértelművé tettem, hogy a magyar államvasutakról szóló kép alakítását nem hagyhatjuk önjelölt vagy frusztrált közlekedési szakértőkre. (...) Van a magyar vasútnak elég baja, nincs rá szükség, hogy álfideszes ellenzéki vagy álellenzéki fideszes politikusok (lassan ideje lenne eldönteni) még csúsztatásokkal és hazugságokkal is hergeljék ellene az utasokat” - fogalmazott Lázár.