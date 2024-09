- Magyar Péter már szervezi, miként mutatja be Lázár Jánosnak a magyar vasút valóságát

vasút;MÁV;Lázár János;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-01 17:41:00 CEST

Elkezdte szervezni találkozóját az építési és közlekedési miniszterrel a Tisza Párt elnöke. Minderről Magyar Péter beszélt az ATV Híradója előtt.

Korábban az ellenzéki politikus találkozóra hívta Lázár Jánost, hogy együtt tekintsék át a magyar vasút állapotát. A tárcavezető erre jelezte, hogy megkapja tőle a személyes találkozó lehetőségét. Lázár János hétfőn egyeztet a MÁV és a Volán vezetésével, illetve a legnagyobb szakszervezetekkel.

Magyar Péter ugyanakkor jelezte, nem a miniszter légkondicionált irodájába szeretne elmenni, hanem a teljes valóságot akarja megmutatni a fideszes politikusnak. „És remélhetőleg megmutatni a teljes magyar sajtónak és a magyar embereknek, akiknek egy jelentős része ismeri a napi valóságot a MÁV vonalain. De talán érdemes a miniszter úrnak a kommentjét is meghallgatni, a magyarázatát, hogy is jutott ide ez a nagy múltú vállalat, abba a szörnyű állapotba, ahol most van” - magyarázta a Tisza Párt elnöke, aki egyben kitért arra is, hogy pártja szakpolitikai programját is ismertetni kívánja a tárcavezetővel.