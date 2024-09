- „Sanyi, kint hagytad a gerincedet!” - Botrányba fulladt az új vegyi üzem miatt összehívott lakossági fórum Hevesen

Fidesz;Heves;vegyi üzem;lakossági fórum;beszállító;káros anyagok;akkumulátorgyár;oldószergyár;

Tragikomédiába fulladt Hevesen az a lakossági fórum, amelyet a város határában tervezett – akkugyáraknak beszállító – úgynevezett NMP-oldószertisztító és újrahasznosító gyár ügyében hívott össze a város fideszes polgármestere, Sveiczer Sándor.

A meghívott szakértő, Biczó Imre környezetmérnök elvileg a kedélyeket próbálta volna megnyugtatni az előadásával, ám csak nagyobb zűrzavart okozott azzal, hogy bagatellizálva a helyiek félelmet, arról értekezett:

nem csak az oldószer, de nagy dózisban a petrezselyem és a macskagyökér is káros lehet a várandós anyákra, és ugyancsak van káros hatása az emberekre a benzinnek, a dohányzásnak és az alkoholnak is.

Hasonló indulatokat váltott ki az is, amikor a pulpituson mellette ülő polgármester azt próbálta elmagyarázni, hogy a hipó is veszélyes, és a gyógyszereknek vannak mellékhatásai.

– Sanyi, odakint hagytad a gerincedet!

– kiabáltak be többen is arra utalva, a fideszes polgármester korábban tagadta, hogy bármilyen akkumulátorhoz kapcsolódó üzem épülne a településen.

A fórumra egyébként elviekben csak hevesi lakcímkártyával és személyigazolvánnyal engedték be az embereket, de a biztonsági őrök és a tripla ellenőrzés ellenére is sikerült bejutnunk. Ahogy azok a momentumos aktivisták is bejutottak, akik hangszóró segítségével erősítették fel a helyiek hangját, miként tette ezt a Sikeres Hevesért egyesület több tagja.

Jól látszott, hogy a helyiek egy szót sem akartak hallani az oldószergyárral kapcsolatos kockázatokról, azok kicsiségéről vagy nagyságáról, a valószínűségszámításokról, a tesztekről és iparági adatokról. Egyszerűen csak annyit szeretnének, hogy ilyen üzem egyáltalán ne épüljön fel dinnyetermesztésről híres kis város határában. Sokan hazugnak, gerinctelennek nevezték a polgármestert, azt követelték, hogy mondjon le, mert átvágta őket, és nem méltó a képviseletükre.

Az esemény végeztével többen a fórumnak helyet adó Erkel Ferenc úti művelődési ház hátsó bejáratához mentek, ott várva polgármestert, ahol néhány rendőr is biztosította a kijáratot. Az emberek még a fórum után is zaklatottan álltak az épület környékén, méltatlankodva, hogy nemcsak semmibe vették, de „hülyének is nézték” őket a fórumon.

Az előzményekhez tartozik, hogy néhány nappal ezelőtt Sveiczer Sándor fideszes polgármester tollából megjelent egy közlemény, amelyben a város önkormányzata nevében arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a BYN Hungary Kft. a világ „legmodernebb oldószertisztító és újrahasznosító üzemének megépítését tervezi Hevesen. Hozzátette:

a kínai cégcsoport a lítium akkumulátorok és mikroelektronikai ipar számára elengedhetetlen vegyi anyagok egyik vezető gyártója, amely 100 millió eurós, azaz 40 milliárd forintos beruházás keretében kívánja megvalósítani itteni üzemét.

Ez nemcsak új munkahelyek megteremtését jelenti – fogalmazott –, de adóbevételek formájában akár több százmillió forintos támogatást adhat a település működéséhez. Azzal igyekezett nyugtatni a lakosságot, hogy a projekt kibocsátási határértékei túlteljesítik az EU-ban legszigorúbb német szabványokat, az üzem mérőműszerei online összeköttetésben állnak majd a környezetvédelmi hatóságokkal, így napi 24 órában lehet majd monitoringozni a kibocsátást.

Úgy tűnik, Hevesen is folytatódik az a gyakorlat, hogy környezetszennyező ipari üzemek a lakosság ellenérzését különböző adományokkal próbálják csökkenteni: így tett a CATL és az EVE Power is Debrecenben, támogatva a helyi focicsapatot, az egyetemet, s más intézményeket. A hevesi polgármester külön kitért arra, hogy a BYN Hungary támogatás ad majd a helyi óvodáknak és iskoláknak, hozzájárul a sportélet fejlesztéséhez, s egy civil alap létrehozását is tervezi, amely évente biztosít anyagi hozzájárulást a helyi közösségi kezdeményezésekhez. A tervezett második ütemben egy kutatás-fejlesztési részleg létrehozását is ígérik, ami hozzájárulna a helyi tudásbázis fejlesztéséhez – fogalmazott.

A város polgármestere egyébként április 7-én még egy, az oldalára feltöltött videóban személyesen jelentette be, hogy nem épül akkugyár Hevesen, hanem szavai szerint egy „nagyszabású munkahelyteremtő projektet” készítenek elő, amelynek érdekében több befektetővel zajlik tárgyalás, s ezért vásárolt az önkormányzat földterületeket egy új technológiai park kialakításához. Azt azonban elfelejtette közölni akkor,

hogy a BYN egy olyan NMP azaz N-metil-pirrolidon nevű oldószert állít majd elő tonnaszám a város határában, amit kifejezetten az akkumulátorgyártáshoz használnak: a vegyület nemcsak szem-, és bőrirritációt okozhat, de magzatkárosító és vetélést előidéző hatásáról is ismert.

Ezt az anyagot találták meg a gödi szennyvízben és a talajba beszivárogva is. Szeptember 3-án a Sikeres Hevesért mozgalom már tartott demonstrációt a gyár ellen, s akkor többen a polgármester lemondását is követelték. A péntek esti lakossági fórum is hasonló tüntetésbe torkollott, többen eleve sérelmezték, hogy az eseményre csak személyazonosító igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, kizárólag hevesi lakosok mehettek be, s a program nem volt sajtónyilvános.