- A német hatóságok arra jutottak, hogy Lengyelország segített Ukrajnának az Északi Áramlat felrobbantásában

2024-09-07 20:39:00 CEST

Német nyomozók azzal vádolják Lengyelországot, hogy részt vettek az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában, amely csaknem két évvel ezelőtt történt a víz alatt, a Balti-tengeren – írja a Politico

Amint arról lapunk is írt augusztus közepén, a nyomozás adatai alapján Németország arra kérte Lengyelországot, hogy tartóztasson le egy ukrán búvároktatót, aki állítólag tagja volt annak a csoportnak, amely 2022 szeptemberében felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket.

Az Északi Áramlat gázvezeték közvetlenül Oroszországból szállított gázt Németországnak a Balti-tenger alatt Lengyelország és Belarusz elkerülésével. Az Északi Áramlat-1 az oroszországi Viborgot köti össze a németországi Lubminnal, az üzembe helyezés előtt álló Északi Áramlat-2 az oroszországi Uszt-Lugából fut be ugyanoda. A két-két párhuzamos csőrendszert 2022. szeptember 26-án érte támadás, hármuk végzetesen megrongálódott, csak az Északi Áramlat-2 B jelzésű vezetéke úszta meg. Bár Oroszország felajánlotta, hogy ezen újra elindítja a földgázt, a berlini kabinet elutasította ezt.

Korábban is Ukrajna felé mutattak a szálak, s ez a fejlemény egyértelműen megerősítette az eddigi feltevéseket. A Politico szerint a fő gyanúsított valóban Volodimir Zsuravljov ukrán búvároktató, aki legutóbb Varsó közelében élt. A nyomozók őt gyanúsítják azzal, hogy öt másik ukrán személlyel együtt hajtotta végre a támadást, mielőtt azonban letartóztathatták volna, a gyanúsított hazájába menekült. Lengyelországban futni hagyták a férfit, mert a lengyel ügyészség szerint a német hatóságok nem vették fel a körözött személyek adatbázisába, így a lengyel határőrségnek nem volt oka Volodimir Zsuraljov őrizetbe vételére. Ezzel azonban a német szövetségi bűnügyi rendőrség és a szövetségi ügyészség elégedetlen.

Egy, a nyomozást ismerő tisztviselő kemény vádakat fogalmazott meg a Welt am Sonntagnak, azt állítva, hogy Lengyelország szabotálja a nyomozást. Egy másik, a nyomozást ismerő személy „az igazságszolgáltatás akadályozásának” nevezte mindezt. – A varsói kormány nyilvánvalóan azért engedte el a gyanúsítottat, hogy eltussolja a saját részvételét a támadásban − mondta a lapnak August Hanning, a német szövetségi hírszerző szolgálat, a BND korábbi vezetője. Meggyőződése az is, hogy a lengyel és az ukrán elnök, Andrzej Duda és Volodimir Zelenszkij tudott a támadás terveiről, mert ilyen méretű műveletek elképzelhetetlenek az érintett országok politikai vezetőinek jóváhagyása nélkül.

A német nyomozók szerint a hatfős búvárcsapat, amely állítólag az Andromeda nevű vitorlásról lemerülve helyezte el a robbanóanyagokat, Lengyelországban kapott kiképzést, sőt, logisztikai támogatást is kaphatott a víz alatti művelethez. A gyanú szerint a csapat támadáshoz szükséges felszerelést vittek magukkal a fedélzetre Kolobrzeg tengerparti üdülőhelyen, ahol a hajó hét nappal a robbantás előtt megállt. A német nyomozók azzal is vádolják a lengyel hatóságokat, hogy szándékosan visszatartották a kolobrzegi kikötőben készült videófelvételeket.

Lengyelországban a hatóságok felháborodtak a németországi vádakon. – Teljesen alaptalan állítás, hogy, hogy Ukrajna Lengyelország tudtával hajtotta végre ezt az akciót − mondta a Welt am Sonntagnak Jacek Siewiera, a lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője. A lengyel titkosszolgálat szerint orosz dezinformációs kampány állhat a háttérben. Siewiera szerint a vádak és a célozgatások olyan volt oroszbarát tisztviselők szűk köréből származnak, akik már nem töltenek be hatalmi pozíciót. Elmondta, Lengyelország minden nyomot vizsgál, beleértve annak lehetőségét is, hogy Oroszországnak köze volt a támadáshoz. Utóbbit azonban a német nyomozók időközben kizárták, és biztosak abban, hogy az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij adta a parancsot a támadásra.