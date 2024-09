- Soltész Miklós: Mindig voltak bűnök az egyházban, mégis itt vagyunk kétezer éve

katolikus egyház;Soltész Miklós;bűnök;Bese Gergő;

2024-09-08 16:01:00 CEST

Mindig voltak bűnök az egyházban, mi magunk is bűnösök vagyunk, mégis itt vagyunk kétezer éve - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Piliscsabán a kívülről felújított katolikus templom megáldása után.

Soltész Miklós arra biztatta és kérte a piliscsabai közösséget, merjék megvallani hitüket akkor is, ha az egyházban is vannak bűnök. Soha a világ egyetlen pontján és időszakában sem voltak bűntelenek az emberek - tette hozzá. Az apostolok megtagadták Jézust kereszthalála előtt és gyáván elbújtak, később mégis hirdették az evangéliumot, a mártírhalált is vállalva érte - mondta.

„Bármilyen támadás is ér minket (...), merjük bevallani, hogy tele vagyunk hibával és bűnnel”, de a célunk, a feladatunk és a felelősségünk óriási - fogalmazott az államtitkár.

A megújult templomot Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg szentmise keretében. A főpásztor a szentmise elején arról beszélt: a közös összefogással, a kormány támogatásával megújult templom egy megújulni tudó közösség otthona. Azt kérte a közösségtől, legyenek Krisztus egyházának hűséges, egyre állhatatosabb és következetesebb tanúi.

Az államtitkár beszédének - fűzhetjük hozzá - félreérthetetlen apropója, hogy a napokban több papot is menesztett a katolikus egyház. Ketten pedofília miatt buktak le, a NER sztárpapjaként ismert Bese Gergőt pedig azért függesztették fel, mert melegorgiákon vett részt.