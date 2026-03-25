Megtörtént a fordulat, az utolsó, korábban felmondó kollégák is benyújtották visszavételi kérelmüket, amelyeket a munkáltató elfogadott. A szolidaritás megmentette a pszichiátriai ellátást, de a válság még nem oldódott meg.
A miniszterelnök volt sajtófőnökének csak az eddigi munkájából lett elege, szó sincs arról, hogy végleg kiszállna, de új megbízatása egyelőre ismeretlen.
A Tisza Párt elnöke megismételte: lehet gúnyolódni más országokon, de a tények makacs dolgok.
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának tanulói végül a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumba iratkoztak be. Helyük is lett, pedig előző igazgatójuk, az önkormányzati képviselővé választott Sipos Kitti Lídia jogtalan zárcserével is próbálkozott.
A Radnóti Színházban mutatták be Závada Pál Egy piaci nap című regényének színpadi változatát, amely a kunmadarasi zsidók ellen irányuló 1946-os pogrom részleteit dolgozza fel. A Kossuth-díjas író úgy véli, a színdarab piaci hisztériája könnyen eszünkbe juttathatja a kormány uszító plakátjait, az egész médiát elárasztó gyűlöletkeltést – és megfordítva.
A Brexittel kapcsolatos, június 23-án megrendezett népszavazás ellenére a skótok többsége a függetlenség ellen szavazna. Ez derült ki a YouGov felméréséből, amely szerint 53 százalék az Egyesült Királyságban kíván maradni, s csak 47 százalék választaná az önállóságot.
Bár csökkent az EU-ba vetett bizalom Magyarországon, a magyar állampolgárok még így is kevésbé euroszkeptikusok, mint az EU-tagállamok átlaga - derült ki a Policy Solutions tanulmányából, amelyet pénteken mutattak be egy konferencián. A témát meglehetős alapossággal boncolgató, több mint 40 oldalas elemzés szerint: noha 2010 után korábban nem látott mértékben nyert teret az euroszkepticizmus a magyar politikában, még ma is sokkal pozitívabban állunk az EU-hoz, mint a hazai politikai intézményekhez. Az Orbán-kormány Brüsszel-ellenes kampányai tehát tulajdonképpen sikertelennek tekinthetőek, hiszen a bizalmatlanság terjedés Európa-szerte megfigyelhető.
A Spar nem tervezi a magyar piac elhagyását, annak ellenére, hogy kifogásol egyes magyar jogszabályokat - erősítette meg Gerhard Drexel, a Spar Österreich vezérigazgatója a Die Presse című osztrák napilap pénteki számában megjelent interjúban.