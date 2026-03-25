Üzenjük Brüsszelnek: nem hagynánk el

Bár csökkent az EU-ba vetett bizalom Magyarországon, a magyar állampolgárok még így is kevésbé euroszkeptikusok, mint az EU-tagállamok átlaga - derült ki a Policy Solutions tanulmányából, amelyet pénteken mutattak be egy konferencián. A témát meglehetős alapossággal boncolgató, több mint 40 oldalas elemzés szerint: noha 2010 után korábban nem látott mértékben nyert teret az euroszkepticizmus a magyar politikában, még ma is sokkal pozitívabban állunk az EU-hoz, mint a hazai politikai intézményekhez. Az Orbán-kormány Brüsszel-ellenes kampányai tehát tulajdonképpen sikertelennek tekinthetőek, hiszen a bizalmatlanság terjedés Európa-szerte megfigyelhető.