- Ismét elmarasztalták Magyarországot Strasbourgban, ezúttal egy afganisztáni család jogellenes fogvatartásáért

Z. L. gyerekei közül hárman is kiskorúak voltak, egyikük pedig súlyos szívbeteg, és olyan orvosi ellátásra szorult, amit itt nem kapott meg. A család csak azután szabadulhatott ki, hogy a kormány 2020. május 21-én az Európai Unió Bírósága ítéletének nyomán felszámolta a tranzitzónákat. Z. L. és gyerekei Ausztriába mentek, végre egyesülhetett a szétszakított család. Ma is ott élnek – olvasható az MHB közleményében, amelyből kiderült: ügyfeleik immár a tizennegyedik perüket nyerték meg Strasbourgban a magyar állammal szemben a tranzitzónás fogvatartás miatt.

A Magyar Helsinki Bizottság a család történetéből kiemelte, hogy az afganisztáni Z. L. és családja a hazara kisebbséghez tartozik. Ez az etnikai közösség különösen megvetettnek számít Afganisztánban, és üldözik őket. A család Iránon, Törökországon, Bulgárián és Szerbián át menekült hozzánk, de menekülésük során az asszonytól és négy gyerekétől a férj és még egy gyerek elszakadni kényszerült. Nekik sikerült eljutniuk Ausztriába, ahol aztán tartózkodási engedélyt kaptak, míg Z. L.-ék Magyarországtól próbáltak védelemhez jutni. Ők szabályosan léptek be 2018 decemberében a röszkei tranzitzónába, ahol azonnal menedékjogot kértek.

Strasbourg sem talált mentséget egy család jogellenes fogvatartására és éheztetésére, és újabb tranzitzónás perben marasztalta el a magyar államot az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) – számolt be a hazánk újabb elmarasztalásáról menekültügyben honlapján a Magyar Helsinki Bizottság (MHB). A családot, egy menedékkérő anyát és négy gyermekét 17 hónapon át tartották jogellenesen fogva embertelen körülmények között, és a strasbourgi bíróság ítélete most kimondta, hogy a magyar állam megsértette az emberi jogaikat.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának tanulói végül a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumba iratkoztak be. Helyük is lett, pedig előző igazgatójuk, az önkormányzati képviselővé választott Sipos Kitti Lídia jogtalan zárcserével is próbálkozott.