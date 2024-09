- Semjén Zsolt is megszólalt a Bese- és a Hatházi-ügyről, szerinte a meleg és pedofil papokat üdvözölni kellene a klubban

Menthetetlen, visszataszító, botrányos - ezekkel a szavakkal illette szombaton Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) szombati budapesti konferenciáján annak a néhány papnak a közelmúltbeli botrányát, amely az egyházat és a keresztény közéletet egyaránt megrázta - olvasható Facebook-oldalán megjelent posztban.

Bár Semjén Zsolt nem nevezte meg, de alighanem a NER kedvenc papjának, Bese Gergőnek az ügyére gondolt, valamint annak az R. Gábornak és Hatházi Róbertnek az esetére, akikkel szemben pedofília gyanúja merült fel.

Semjén Zsolt azt hangoztatta ezt nem azzal kell relativizálni, hogy a katolikus egyházban az ilyen események töredékei a világban hasonló intézményekben előforduló bűnöknek. Egyik bűn sem elfogadható, botrányos és súlyosan árt - jelentette ki, hozzáfűzve, fontos, hogy reflektáljanak, és ne csak szemérmesen hallgassanak. Mindez azt jelenti, hogy először is el kell ismerni, hogy ami szörnyű, az szörnyű, ami visszataszító, az visszataszító és ami védhetetlen, az védhetetlen.

Természetesen nem tudta megállni, hogy ne üzenjen azoknak, akiket az egyház ellenségeinek és kritikusainak tart.

Akik a gender-ideológiát propagálják, nem azt kellene mondani, hogy »welcome to the club«? (...) Visszataszító a kettős élet, a szemforgatás, mindez súlyos bűn. Ennél már csak egy súlyosabb bűn van, ha valaki erre még büszke is. Amikor a saját, deviáns élethelyzetéből politikai ideológiát csinál és el is nevezi büszkeségnek. A legnagyobb bűn, ami létezik, ha a valaki a rosszat jónak mondja és a jót rossznak