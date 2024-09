- Hadat üzent a SPAR-nak a CÖF

Spar;hadüzenet;CÖF-CÖKA;

2024-09-17 18:54:00 CEST

A Csizmadia László kuratóriumi elnök által jegyzett közleményében a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) arra buzdít, ne vásároljanak a magyarok a renitens üzletláncnál.

„A magyarországi élelmiszerkereskedelmi láncok megértették, a SPAR biztatása ellenére is, hogy az infláció letörése társadalmunk minden tagjának közös érdeke. A SPAR nem így tett, feljelentette a magyar kormányt az ársapka bevezetéséért. Ezzel bizonyította, hogy a szegényebb vásárlók érdekeit semmibe veszi, törzsvásárlói jó részét akár pumpolásra is használja” - vázolta elméletét a kormányzati álcivil szervezet, amely szerint a SPAR brüsszeli bírósághoz fordulása azt jelenti, hogy „a magyar emberek megélhetési problémáival nem törődött, sőt, gazdasági farkasétvágyát sem akarja mérsékelni.” Az Európa-rekorder inflációban a CÖF természetesen nem említette az Orbán-kormány szerepét.

Az álcivil szervezet eztán bődületes tényfeltárást bemutatva megállapítja, hogy a SPAR Magyarország számára előnyös volt a magyarországi megjelenés, hiszen folytatják beruházásaikat. „A SPAR menedzsmentje, úgy tűnt, mintha tulajdonosai előtt próbálta eltusolni (sic!), hogy tudása alulmaradt a versenytársakétól.”

Csizmadia László úgy folytatta: „A gondoskodó államot (??? - a szerk) kikezdeni az álmoskönyv szerint sem előremutató. Elfeledkeztek arról, hogy alkalmazottjaik is olyan magyar emberek, akik családjaik megélhetését biztosítják. Munkahelyüket elhagyva vásárlóvá válnak, így a pénztárcájukban lévő forintjaikat jól kell beosztani. A SPAR-nál kapott fizetéseik bizonyosan az előbbi állítást igazolják.” Arról is írt, hogy a külföldről beszerzett áruk rövid idő alatt tönkretették a magyar élelmiszeripart, s már csak ezért is lenne mit törleszteni. A CÖF azt nem tisztázta, hogy a SPAR-nak pontosan milyen felelőssége van a magyar áruk háttérbe szorításában, ellenben a kormányét speciel lehetne firtatni. Ezt Csizmadia László merő véletlenségből nem tette meg.

A CÖF szerint a SPAR-nak nem kellett erőszakos államosítással szembenéznie, ellenben feltételezhető, hogy egyes élelmiszer nagy- és kiskereskedelmi cégek az alapvető élelmiszerek brutális drágításába kezdtek, így a SPAR is rászolgálhat arra, hogy árubeszerzéseit már az értékesítő partnereknél, az árképzés tekintetében az illetékes hatóságok vizsgálják.

A közpénzzel kitömött álcivil szervezet kuratóriumi elnöke úgy fogalmazott: „Civil társadalmunk nehezen érti meg a SPAR Magyarország siránkozásait, viszont a vásárlók orientálásához irányt mutathatnak a magyarországi piacon szereplő versenytársak.” S végezetül arra jutott: „Ott vásároljunk, ahol azonos minőség mellett, jobb színvonalú kiszolgálással a legjobb árakat kaphatjuk, nehéz gazdasági helyzetekben pedig szolidáris hozzáállást tapasztalhatunk.”