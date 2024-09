- Régen látott szintre futott fel az ingatlanpiac, a tranzakciók száma az első nyolc hónapban több mint 40 százalékkal ugrott meg

ingatlanpiac;Angyalföld;Terézváros;Airbnb;Normafa;Duna House;

2024-09-20 10:50:00 CEST

Igencsak élénkké vált az utóbbi időszakban a budapesti ingatlanpiac. A kereslet általánosságban is erősödött, egyes lokációkban pedig régen látott változásokat hozott. A Népszava is utánajárt, valóban tapasztalhatóak-e a lapunkhoz beérkezett visszajelzések, azaz a vevők között kialakuló, szinte helyben zajló, azonnali döntéseket igénylő versenyhelyzetek. Három lakás kapcsán telefonáltunk, amelyek az V., a VI. és a XII. kerületben helyezkednek el. A két belvárosi 55 és 58 négyzetméteres lakást egyaránt 90 millió forint fölötti áron hirdették, míg a Normafán egy erősen felújításra szoruló 74 négyzetméteres társasházi ingatlanért 96 millió forintot kértek. A piaci helyzetet jól jellemzi, hogy két ingatlanügynök is kérte: a lakás megtekintésekor legyen jelen minden döntéshozó, mert lényegében azonnal, a helyszínen választ kellene adni a megvételről. Igyekeztünk leellenőrizni, nem légből kapott volt-e ez az állítás. Úgy tűnik, hogy nem, hiszen a tervezett lakásnézés utáni napon az XII. kerületi ingatlan például tényleg elkelt.

Az elmúlt egy-két év szintjét valóban meghaladta a július-augusztusi kereslet.

Az előző hónapban az eladó lakásokra és házakra érkező több mint 288 ezer érdeklődés 17 százalékkal haladja meg a tavaly augusztusi volument – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette azonban, hogy az említett időszakok azért nem jelentettek magas bázist. Az elmúlt év sem volt valami jó, de a 2022-es év második felét az energiaválság és háború szinte agyonnyomta. Hasonlóan vélekedett lapunknak küldött válaszában Benedikt Károly, a Duna House (DH) PR- és elemzési vezetője is. Megjegyezte: a szó szerinti azonnaliság sokkal inkább jellemző a bérleti piacra, hiszen a kiadó lakások esetében tényleges veszély, hogy lemaradhat, aki nem azonnal dönt. A társaság tranzakciószám-becslése szerint ugyanakkor egyértelműen látszik, hogy húz a piac, hiszen 61 646 adásvétellel zárult az idei első fél év, ami 40 százalékos emelkedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Az első 8 hónap pedig még ennél is magasabb, 42 százalékos előrelépést mutat. Ehhez Balogh László annyit tett hozzá, hogy a július, augusztus kifejezetten erős volt a keresleti oldalon, ami már elkezdte felszívni az elmúlt 1-2 évben feltorlódott kínálatot a piacról. Jelenleg több mint 146 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vásárlók az ingatlan.com oldalán, de ez a szám néhány hónapja még 160 ezer körül járt. Az idei évben a DH szakértői reálisnak tartják az év elején becsült szintet, vagyis 2024-ben 110-130 ezer ingatlantranzakció jöhet össze, ami az előző évre becsült 90 840 adásvételnél jóval magasabb adat.

Így az egész évet tekintve is összejöhet a 40 százalék fölötti fejlődés.

Ehhez kapcsolódóan lapunknak egy neve mellőzését kérő ingatlanközvetítő annyit jelzett, hogy ha a lokáció is megfelelő, és ezt tükrözi az ár, vagyis az érték reálisan lett megállapítva, akkor a 100–130 millió forint közötti lakások is legfeljebb 2 hónapig vannak a piacon. Annyi idő alatt még az ilyen értékű ingatlanokra is akad ma vevő, amit érdemi változásnak titulált az elmúlt évhez képest.

A lokációk kedveltségét illetően a DH részéről kifejtették, hogy a legfrissebb barométerük adatai szerint idén augusztusban Újbuda átvette a legkeresettebb fővárosi kerület címet Angyalföldtől, az ingatlanvásárlók 19,1 százaléka jelölte meg preferált területként a XI. kerületet. Az új építésű projektek számát illetően is kiemelkedő XIII. kerület ezúttal 17,9 százalékos „keresettséggel” a második helyen végzett. A befektetői körben is népszerű Belváros pedig – furcsa módon – már nem került a dobogóra, helyette a II. kerület iránt volt erős a vevői érdeklődés 17,3 százalékkal.

A piac megugrása mögött meghú­zódó okokat vizsgálva Benedikt Károly kifejtette, a finanszírozási lehetőségek javulása, az év elejétől elérhető, megújult otthonteremtési támogatások, a kamattámogatott hitelek elérhetősége nemcsak az érdeklődést, de a tényleges ingatlanvásárlási kedvet is növelte. A keresletindexük szerint 2024-ben egyetlen olyan hónap sem volt, amikor az érdeklődés ne lett volna erősebb a 2023. évinél. Az aktívabb, 2022-es piachoz hasonlítva pedig csak az akkori január és február mutatott erősebb számokat. Balogh László ezzel kapcsolatban megjegyezte, egyre több pénz keresi most a helyét az ingatlanpiacon. Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni azt, hogy jövő tavasszal kifutnak az egészen attraktív és vonzó államkötvényhozamok. Az új értékpapírok hozamai pedig már az ingatlanszektorban elérhető lehetőségekhez közelítenek. Így egyes lakások esetében - amelyeknek ideális az elhelyezkedése vagy egyéb előnyös adottságokkal bírnak, esetleg éppen a fenntarthatóságukat tekintve számítanak kiemelkedőnek - teljes mértékben igaz, hogy nem árt mihamarabb döntést hozni, mert lecsúszhat a lehetőségről a vevőjelölt – tették hozzá a DH részéről. Ezek alapján pedig nem túlzás az sem, hogy biztosan lesznek olyanok, akik, ha nem lépnek, egyszerűen kiárazódnak a piacról – jelezte Balogh László.

Ráadásul a prémium-, vagyis a nagy értékű ingatlanok iránt is erős az érdeklődés.

Mi több, egyre szigorúbb elvárásokat támasztanak a valódi luxust keresők. Az igazán modern műszaki megoldások, a kiemelkedő energetikai paraméterek, a minőségi megvalósítás most vonzza a vevőket. Talán furcsa lehet, de ilyen, esetenként 300–500 millió forintos vagy még drágább lakások esetében is fontos, hogy minél hamarabb döntést hozzon a vásárló.

Szakértőink szerint a vidéki ingatlanpiacon is érezhetőek a változások. A csökkenő kamatszint, valamint a megújult támogatási rendszer a vidéki vevők ingatlanszerzését is megkönnyítette, illetve számos, a tavalyi évről elhalasztott adásvétel is ebben az évben jött össze. Az ingatlan.com részéről azért hozzátették, hogy a kép ezzel együtt sokkal kevésbé egységes. A leginkább élénk területnek Debrecen és a határ menti, nyugat-magyarországi területek mondhatók. A DH részéről ennél szélesebb piacot neveztek meg, úgy vélték, a vármegyeszékhelyek és agglomerációjuk többségében tapasztalható a fellendülés az idei év során. Érezhetően a városi, valamint a falusi csok adta lehetőségeket igyekeznek minél többen kihasználni.

Mindezek az árakon is nyomot hagytak. A fokozódó érdeklődés hatására a lakásárak országszerte emelkedő tendenciát mutatnak. A használt ingatlanokat illetően - a téglaépítésű házakat, társasházi lakásokat és panellakásokat is beleértve - az átlagos négyzetméterár a tavalyi évhez képest 11 százalékkal, négyzetméterenként 549 ezer forintra ugrott a Duna House értékesítési adatai szerint. A fővárosban átlagosan 5 százalékos emelkedés tapasztalható, így a használt ingatlanok esetében az átlagár már meghaladja a 900 ezer forintot is négyzetméterenként. Balogh László szerint csak augusztust figyelve a fővárosban 7,8 százalékos átlagos áremelkedés tapasztalható év/éves alapon. Így Budapesten a piac egészét tekintve az átlagos négyzetméterár immár egymillió forint fölé érkezett.

Megszólalóink szerint ráadásul komoly esély van arra, hogy a trend fennmarad. A hírek szerint például érkeznek az új lakástámogatási megoldások, amik újabb támaszt adhatnak ennek a lendületnek. Arról nem is beszélve, hogy jövőre választások előtti év lesz, amit nem szabad kihúzni az egyenletből. Különösen úgy nem, hogy a kormány részéről éppen azt fejtegették az elmúlt hetekben, hogy támogatni szeretnék az állampolgárok otthonteremtési szándékait – magyarázta az ingatlan.com szakértője.

Terézváros az origóbanA terézvárosiak Airbnb típusú szálláshelyek betiltásáról szóló döntése tovagyűrűző hatással lehet más kerületekre, de még akár a teljes fővárosi ingatlanpiacon is nyomot hagyhat – hívta fel a figyelmet Balogh László. Az említett lokációban mintegy 2700 lakáshotel lehet – mondta. Világos, hogy ezeknek más funkciót kell találni. Az egyik a hosszú távú kiadás lehet, a másik az értékesítés. A kerületben jelenleg körülbelül 800 hosszú távra kiadó lakás van; ha az említett airbnb-s körnek csak a fele ide kerül, akkor is több mint duplájára ugrik a kínálat. Nem nehéz belátni, hogy az bérleti díjakat ez megfoghatja. Az eladó lakások száma 1300, s ott ugyanez a képlet. Ez pedig első körben a VI. kerületi piacot hűtheti. Szavai szerint a népszavazás fejleményei egy kő által vetett hullámokhoz hasonlóan a szomszédos, majd a távolabbi kerületekben is lecsapódhatnak. Hiszen ha egy lokáció árdinamikája megváltozik, az bizony messzebb is elérhet, az hatással van például az V. kerület lakásaira is. Akkor meg pláne, ha azt vesszük figyelembe, hogy Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP budapesti elnöke azt ígérte, a döntést szem előtt tartva fog a kormánynak Budapesten és országosan is ennek megfelelő szabályok bevezetésére javaslatot tenni. (Úgy meg különösen, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Turisztikai Tanácsadó Testület első őszi ülésén úgy fogalmazott: minden eddiginél szigorúbb szabályozást vezetnek be a rövid távú lakáskiadásra, vagyis az Airbnb-re.) Bár a terézvárosi rendelet csak 2026. január 1-jén lép hatályba, nem kizárt, hogy már addig is lesz némi átrendeződés a lakáspiaci trendekben. Vagyis az bizonyos, érdemes lesz a szektort szemmel tartani, mert igen izgalmas időszakot hozhat.