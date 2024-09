- „Ez így nem mehet tovább, valamit tenni kell, ha csak nem az a cél, hogy bedőljön az egész Vasmű” - Demonstráció lesz Dunaújvárosban

Dunaújváros;Dunaferr;DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség;acélipar;figyelemfelkeltő akció;acélmű;Liberty Steel;

2024-09-12 05:50:00 CEST

Hétfőn 13 órától demonstrációt tartanak a vasmű dolgozói - értesült vállalati forrásból a Népszava. A tervek szerint az egykori Dunaferr, ma Liberty Dunaújváros néven futó cég főbejáratához szerveznek megmozdulást.

Egyszerűen ellehetetlenültünk, és ellehetetlenült a társaság is. Ez így nem mehet tovább, valamit tenni kell, ha csak nem az a cél, hogy bedőljön az egész vasmű

- fogalmazott lapunknak az egyik illetékes. Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke megerősítette a híreket. Hozzátette nagyobb demonstrációt, előre bejelentett figyelemfelhívást akarnak tartani. Szeretnének ezzel is nyomást gyakorolni a tulajdonosra, hogy tegyen végre valamit, s induljon be a termelés. Ez lenne a részükről az alapelvárás. A teljes leállással ugyanis kilátástalan helyzetben van az idén 70 éves, egykor a hazai acélgyártás központjának tekintett üzem.

Mint beszámoltunk róla az elmúlt alig másfél hónapban csapások sora érte az amúgy sem túl rózsás helyzetben lévő társaság alkalmazottait. Az augusztusi bérüket ugyanis csak komoly csúszással, törvényi határidő lejárta után kapták meg. Mindennek tetejében az idei bérmegállapodásban rögzített 150 ezer forintos jutalmat is hiába várták. Annak kifizetésről hosszú hetekig semmilyen hírt sem kaptak. A helyzet odáig fajult, hogy a Thomas Gangl, az indiai hátterű acélipari óriás, a Liberty Steel európai ügyekért felelős vezetője is Magyarországra érkezett, s tárgyalt a munkavállalói érdekképviselet vezetőivel. Sok eredményt azonban ez a megbeszélés sem hozott, mert garanciákat lényegében semmire sem vállalat, mindössze annyi ígéretet tett, hogy a bérkifizetésekben nem lesz újabb késés.

Ez végül meg is történt. A szeptemberi fizetésekhez időben hozzájutottak a dolgozók, sőt, a régóta várt prémium is a számlájukra került. Ebben azonban kevés öröm volt, mert a munkáltató ezzel párhozamosan bejelentette, hogy az eddig még normális munkarendben lévő hengermű alkalmazottait is állásidőre állítja át. Ezzel lényegében nem csak a maradék, egyébként minimális termelés is teljesen megszűnik Dunaújvárosban, de egykoron a régió legnagyobb munkáltatójának számító vállalatcsoport üzemei is teljesen kiürülnek. A helyzet eddig sem volt rózsás, hiszen az acél és a kokszelőállítást végző dolgozók már korábban állásidőre kerültek.

Ez azért is figyelmeztető, mert szakmai körök szerint ennek hatására a kohókat már régen leállították, márpedig ez szinte egyet jelent egy acélipari vállalat végével. A kohókat bár újra lehet indítani, ám azok költsége olyan komoly, hogy a tulajdonosok még iparági konjunktúra idején is kétszer átgondolják érdemes-e megtenni. A termelésre eddig is a másik üzletágban, a hengerműben volt nagyobb esély, ám hogy a dolgozók otthonmaradásáról született döntés kedden az semmi jót nem vetít előre. Az pedig talán mindent elmond a jelenlegi helyzetről, hogy a vállalatnak lényegében egyetlen komoly bevételi forrás van, mégpedig a szén-dioxid-kvótaértékesítésből, ez pedig aligha sorolható az alaptevékenységek közé.