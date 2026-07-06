Egyetlen hangot sem vesztegetett az Országgyűlés az „uzsorahitel-törvény” törlésére, amit az MFB áramvonalasítását célzó törvénymódosításhoz tűztek. Ehhez képest az Alkotmánybíróság után a Kúria is másodszorra adott igazat a fővárosnak.
A magántőkealapok a közbeszerzéseken is jól szerepelnek, az érdekeltségükbe tartozó 83 cég 2021 és 2024 között 2600 milliárd forint értékben nyert el állami tendereket.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal közölte, tanácsadó tevékenységet folytatott, melynek eredményeként véleményt készített. Magyar Péter szerint viszont valójában megrendelésre, rendkívüli, be nem jelentett vizsgálat folyt rendőrök igénybevételével a házassága megromlásakor.
A jegybank közölte, hogy a feltárt hiányosságokat határidőre meg kell szüntetni.
Lezárult az MFB Pont Plusz hálózat kialakítására meghirdetett közbeszerzési eljárás.
Volt cég, amely azért kapott százmilliárdot, hogy a kamatokból éldegéljen.
Korábban kérdéses volt, hogy a NER-közeli cég miből fogja előteremteni az 51 százalék felvásárláshoz szükséges százmilliárdokat.
Leállította a száz százalékos állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztés Bank (MFB) a már megítélt újraindítási gyorskölcsönök kifizetését a cégeknek – erről tájékoztatta a Népszavát egy pórul járt kkv ügyvezető igazgatója, és erről írtunk hétvégi számunkban.
Komoly pénzavarba került a kormány: már a korábban megítélt uniós támogatásokat, és a vállalkozók újraindítási kölcsöneit sem folyósítja, pedig azt hangoztatta, hogy a kabinet unióval folyó vitája ellenére hazai forrásból megelőlegezi azokat.
Az állami pénzintézet 2016 óta évente 50 és 250 millió forint között teljesített nem a tevékenységéhez kapcsolódó kifizetéseket.
Összetartók.hu néven új, vállalkozóknak szóló, ingyenes internetes felületet hozott létre az MFB Csoport. A B2B közösségi oldal nyitott minden hazai vállalkozás számára és az üzleti kapcsolatteremtés lehetősége mellett segítséget nyújt a finanszírozási kérdésekben is.
Az ügyletekbe még a versenyhivatal sem szólhat bele.
A cégek számára összesen már 3000 milliárd forintnyi hitel lesz elérhető.
A Dorottya Investment egy belvárosi luxusszállodán dolgozik, ehhez is jól jön az állami tulajdonú fejlesztési bank kölcsöne.
Bernáth Tamás 2016 novemberétől vezette az MFB-t, útódjának kinevezéséről a hírek szerint hamarosan döntenek.
A vállalkozások jelentős része hagyományos finanszírozási konstrukcióval nem képes olyan léptékű beruházások, akvizíciók megvalósítására, amelyek jelentősen növelnék a társaság versenyképességét.
Az állami MFB-től a fél-állami szénhidrogén-készletező szövetséghez kerülne a stratégiai gáztartalék tárolócége.
A Magyar Nemzeti Bank különböző, elsősorban a hitelkockázatokra, illetve a tőkemegfelelésre vonatkozó szabályok megsértése, valamint a vállalatirányítás hiányosságai miatt együttesen 12 millió 800 ezer forint felügyeleti bírságra büntette az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-t - közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán.
Lanyha az érdeklődés a lakásszövetkezetek, társasházak számára is meghirdetett lakossági, energiahatékonysági ingyenhitel iránt, ami kamat nélkül is "drága".
Kiegyenlítette a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) szemben fennálló 400 milliós tartozását. Bachar Najari, a felszámolással fenyegetett cég tulajdonosa július közepén jelentette be, hogy letétbe helyezte az összeget.
Lontai Dániel, az MFB Igazgatóságának elnöke 2016. július 31-i hatállyal lemondott tisztségéről, a bank igazgatósága 2016. augusztus 1-jén Nagy Csabát, az MFB jelenlegi vezérigazgatóját választotta meg az igazgatóság elnökének, aki így a továbbiakban elnök-vezérigazgatóként irányítja a hitelintézetet - közölte a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és a Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosság.
A Miniszterelnökséget vezető Lázár Jánostól Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez kerül a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Posta és az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. felügyelete - értesült az Origo.
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) minden tekintetben saját szigorú belső szabályainak megfelelően járt el a hitelszerződések felmondása során - közölte a hitelintézet pénteken az MTI-vel a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel kapcsolatban a sajtóban megjelent hírekre reagálva.
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank meghirdeti az MFB-NHP Földhitel Hitelprogramot, a Földet a gazdáknak! program keretében, az árverés útján értékesített állami földrészletek megvásárlásának finanszírozására - közölte az MFB.
Az MSZP szerint kockázatos az állami földek tervezett eladása, továbbá a spekulánsok, a Fideszhez közel álló körök juthatnak majd földterületekhez így, és ráadásul az Magyar Fejlesztési Bank (MFB) hitelkonstrukciójával is problémák vannak.
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. új feladata lesz a 2014-2020-as ciklusban a visszatérítendő európai uniós források kezelése, és a bank emellett egyedi pénzügyi megoldásokat dolgoz ki a kormányzati stratégia megvalósításához - mondta Bertalan Sándor, az MFB vezérigazgató-helyettese a Portfolio Gazdasági fórumán csütörtökön Budapesten.
Az MFB csoporthoz tartozó Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. kifizette a Budapest Bank Zrt. 100 százalékos üzletrészének ellenértékét, 700 millió dollárt a General Electric Capital Group számára; ezzel állami kézbe került a Budapest Bank teljes eszközállománya és érdekeltségei, például a Budapest Alapkezelő Zrt., a Budapest Autófinanszírozási Zrt., a Budapest Lízing Zrt. és a Budapest Flotta Zrt.
Parlamenti albizottságban vizsgálná a Fidesz, milyen kár érte a költségvetést azzal, hogy a Gyurcsány-kormány idején csaknem 17 milliárd forint összegű, fedezet nélküli hitelt kapott a Quaestor a Magyar Fejlesztési Banktól (MFB) - közölte Rogán Antal.