Házon belül találtak új vezetőt az MFB élére

Lontai Dániel, az MFB Igazgatóságának elnöke 2016. július 31-i hatállyal lemondott tisztségéről, a bank igazgatósága 2016. augusztus 1-jén Nagy Csabát, az MFB jelenlegi vezérigazgatóját választotta meg az igazgatóság elnökének, aki így a továbbiakban elnök-vezérigazgatóként irányítja a hitelintézetet - közölte a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) és a Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosság.