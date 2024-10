- Karácsony Gergely: Fölpörögtem, bizonyos dolgokat még bátrabban kell csinálnunk, mint az elmúlt öt évben

politika;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;

2024-10-03 16:45:00 CEST

Ilyenkor kell egy kis idő, míg az ember tisztába jön saját érzéseivel – közölte a YouTube-videójában Karácsony Gergely főpolgármester utalva arra, hogy a június 9-i választáson és az azután történteket mostanra sikerült feldolgoznia. A hosszas újraszámlálási procedúra után végül is ő maradt a főpolgármester háromszáz alatti szavazatkülönbséggel, és most már képes lesz azok szemébe nézni, akikkel csatákat vívott. – Tudatosan készültem ennek a ciklusnak az elindítására – magyarázta egy fordulattal Karácsony a jelenleg igencsak bizonytalan helyzet ellenére, majd közölte: „Fölpörögtem, és az az energia, ami ahhoz kell, hogy ilyen kicsit nehezített pályán, de Fővárosi Közgyűlés munkáját elkezdjük, most megvan bennem.”

Nagyon megváltozott a politika. Sok mindent, ha nem is máshogy, de még bátrabban kell csinálni, mint az elmúlt öt évben – szűrte le Karácsony, ahogy fogalmazott, a választók üzenetét. Úgy vélte, jó úton jár, hogy zöld és szolidáris Budapestet szeretne építeni, de vette a lapot, hogy jobban kell csinálni, s közölte: „Jobban fogjuk csinálni”. A főpolgármester kitért a Fővárosi Közgyűlés pénteki alakuló ülésére, ami szerinte azért kap ilyen nagy jelentőséget, mert a Fidesz megváltoztatta a választási szabályokat, és a hetekben „volt egy kis ajtócsapkodás”, amit annak tulajdonít, hogy a képviselők 80 százaléka kicserélődött.

A minap meglepődött, mert felhívta Tarlós István korábbi kormánypárti főpolgármester, akivel sok mindenben nem értett egyet, de tisztelte, s azt mondta neki, hogy tartson ki, mert a főpolgármesternek joga, hogy megválaszthassa a közvetlen kollégáit. Szerinte az elmúlt öt év pokoli nehéz volt, és az előző városvezetés rengeteget dolgozott, hogy egyáltalán legyen még mit vezetni.

– Nagyon magas teljesítményt nyújtottak a kollégáim, és erre akarok építeni a következő időszakban is. Kiss Ambrus volt a jobbkezem, két főpolgármester-helyettest akartam, Kiss Ambrust és a szoros eredmény miatt Vitézy Dávidot, de mivel nincs 17 szavazat, amivel mindkettőjüket megválaszthatnánk, és a Tisza Párt az országos politikai stratégiából vezeti le a döntéseit, ezért elnapoltam a kérdést – magyarázta saját álláspontját Budapest vezetője, hozzátéve, az eddigi helyettes most a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójaként ugyanazokat a feladatokat látja el, mint eddig.

Karácsony Gergely közölte, megvolt az első frakcióegyeztetés, ami szerinte jó hangulatú és konstruktív volt, s reméli, a szervezeti és működési szabályzat módosítása, jogkörök átadása a képviselőknek, bizottságoknak, erősíti majd a bizalmat. Megismételte az első legfontosabb érdemi javaslatát, hogy Iványi Gábor vezette hajléktalanellátó intézményeket a közismert okokból fenntartóként vegye át a főváros, különösen, hogy a szociális munkások bérét eddig is fizették. – A közgyűlésben eddig polgármesterek voltak, ami jól működött, most sokkal több vita, még több ajtócsapkodás és Facebook-poszt lesz, de a demokrácia macerás műfaj. Készen állok, hogy ebben az új helyzetben is végrehajtsam a programot, amitől Budapest jobb hely lesz, és Magyarországon remélhetőleg újra divatba jön a demokrácia.