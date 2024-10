- Betartott a Fidesz Győr ellenzéki polgármesterének, még a félállású helyettesét sem szavazták meg

Győr;közgyűlés;alpolgármester;alakuló ülés;fideszes többség;leszavazás;Pintér Bence;

2024-10-11 22:03:00 CEST

Győr megyei jogú város közgyűlésének többségben lévő fideszes képviselőinek a nyomására módosítania kellett Pintér Bencének Győr új, civil és ellenzéki támogatással megválasztott polgármesterének a pénteki alakuló ülésének a napirendjét – írja a Telex. Pintér Bence azt szerette volna, ne csak ő, meg a képviselők, hanem új alpolgármesterek is esküt tehessenek, illetve a közgyűlés válassza meg a bizottsági elnököket és a tanácsnokokat is. A polgármester ismét bejelentette, hogy az előző testület által elfogadott szervezeti és működési szabályzat (szmsz) módosítása miatt törvényességi felülvizsgálatot kért a kormányhivataltól és az Alkotmánybírósághoz is fordul.

Nincs még egy olyan megyei jogú város, ahol mindössze egyetlen, félállású alpolgármesterrel dolgozhat együtt a városvezető. Csak nálunk lesz ilyen, ha sikerül majd megválasztani. Győrben az előző ciklusban, amit még a fideszes Dézsi Csaba András vezetett, három főállású alpolgármester dolgozott a városvezető mellett. Ezen módosított az szmsz és redukálta a hármat egyre – emlékeztetett Pintér Bence, aki azért megtartotta a székfoglaló beszédét is. Azt mondta, a célja egyszerű és világos: rendbe tenni és élhetővé alakítani a várost. Átláthatóságot ígért, ahogy a kampányában többször is, korábban újságíróként is ezért küzdött, és felsorolta, hogy milyen lépéseket tart fontosnak, leginkább a közbiztonság és a lakhatás, valamint a közszolgálatban dolgozók béremelése terén. – A polgármesternek és a közgyűlésnek meg kell hajolnia a népakarat előtt, mert mi szolgálatra jelentkezünk – szögezte le Pintér Bence.

Ezzel szemben Fekete Dávid, a a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a polgármesterrel a héten folytatott többszöri tárgyalását követően kiosztotta az új városvezetőt. Szerinte jó lenne, ha a győriek mindennapjait érintő problémákról tárgyalhatna a polgármesterrel, és nem arról, hogy Pintér Bence kit milyen pozícióba akar elhelyezni. – Ahhoz nem tudunk asszisztálni, hogy a baloldal bukott politikusai bármilyen módon lehetőséget kapjanak a következő időszakban, hiszen a győriek nem erre szavaztak. A kampány véget ért. És nem tett jót a győrieknek. Fejezzük be, temessük be azokat az árkokat, amelyek ez idő alatt keletkeztek – mondta Fekete Dávid, aki arról is beszélt, hogy majd később megválasztják az alpolgármestert.

A meglehetősen rideg alakuló ülés azonban nem ígér sok jót a jövőre nézve, ugyanis képviselői eskütétel után a Fidesz–KDNP-frakció tagjai nem, csak a két volt fideszes polgármester, Dézsi Csaba András és Borkai Zsolt fogott kezet Pintér Bencével.