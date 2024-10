- Vitézy Dávid: A MÁV vezérigazgatója Lázár Jánosék minden érdemi állítását megcáfolta a HÉV-ek ügyében

MÁV;Lázár János;Vitézy Dávid;járatritkítás;HÉV;járműbeszerzés;

2024-10-14 12:29:00 CEST

„Ahhoz képest, hogy Lázár János mindenki mást hazudozással és rémhírterjesztéssel vádol, végül is a MÁV vezérigazgatója cáfolja minden érdemi állításukat a HÉV-ek kapcsán” – így összegezte Vitézy Dávid a Facebook-oldalán a közlekedési vállalat új vezetőjével készített, Indexen megjelent interjúban elhangzottakat.

A közlekedési szakember, volt főpolgármester-jelölt két pontban is jelentős eltérésre hívta fel a figyelmet.

A HÉV-járműcserével kapcsolatban megjegyezte, Lázár János nemrég az „aberrált libsizős, alpári stílúsú posztjában” azt írta, „Arról viszont döntött Orbán Viktor és kabinetje, hogy több száz milliárdból fejlesztjük a pályát és a járműparkot.” Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató azonban úgy fogalmazott, „Ami pedig a járműbeszerzéseket illeti, kategorikus kijelentéseket még ott sem lehet tenni, hiszen nem végleges az IKOP Plusz projektlista. Az idén azonban már látszódnia kell a konkrét terveknek, vagyis annak, hogy ezekből a forrásokból végül mi valósul meg. Aki bármelyik kérdésben végső döntésekre hivatkozik, az legalábbis nem rendelkezik megbízható információkkal.”

Tehát – emelte ki Vitézy Dávid – döntés nincs, még arról se, hogy az amúgy is befagyasztott uniós forrásokból költenek-e erre. „Az utolsó mondat pedig olyan, mintha Lázárnak üzenne a MÁV-vezér, hogy ne hivatkozzon olyan döntésekre, amelyek meg sem születtek. Hajlok rá, hogy Hegyi Zsoltnak van igaza: a kormány által múlt héten elfogadott, 2035-ig szóló közlekedéspolitikai stratégiában sem szerepel ugyanis a HÉV-járműcsere” – hangsúlyozta a közlekedési szakember.

A HÉV-járatritkítás ügyében arra hívta fel a figyelmet, hogy pénteken Lázár János közlekedési államtitkára a miniszter által is megosztott, szabotázst kiáltó posztjában azt írta: „a HÉV menetrendjéhez nem kell és nem is fogunk hozzányúlni januártól.” A MÁV vezérigazgatója viszont már arról beszélt: „A helyzet kezelésére olyan megoldást keresünk, ami a legforgalmasabb időszakokat és vonalakat nem érinti. A sajtóban megjelent mértékű módosításokat tehát határozottan cáfolom, mindegy, hogy ki milyen papírra hivatkozik: nincs menetrendi döntés, de még nem is kell, hogy legyen.”

Vitézy leszögezte, ez finoman szólva sem ugyanaz az állítás, hiszen az államtitkár szerint nem lesz járatritkítás, a vezérigazgató szerint pedig még nincs róla döntés és más mértékű lesz, mint ami a sajtóban megjelent. „Tegyük hozzá, ami megjelent, az is a MÁV részéről a BKK-nak küldött hivatalos tájékoztatás alapján” – jegyezte meg a közlekedési szakember.