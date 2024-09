- Megszólalt a közelmúlt egyházi botrányairól Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

katolikus egyház;Bábel Balázs;Bese Gergő;Hatházi Róbert;R. Gábor;

2024-09-13 12:53:00 CEST

Miután a katolikus egyházat több botrány is megrázta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében - mint ismert, Bábel Balázs érsek melegorgiákon való részvétel miatt felfüggesztette Bese Gergő ismert NER-papot, a szintén Fidesz-közeli Hatházi Róbertet és R. Gábort pedig pedofília gyanúja miatt menesztette - az érsek körlevelet juttatott el a témában a Szemlélek keresztény portálnak.

A körlevelet a lap változtatás nélkül közölte. Az érsek úgy fogalmazott: „”A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.„ (Mt 26,41) Jézus ebben az egy mondatban egy egyetemes emberi igazságot fogalmaz meg, mely egyházként és egyénenként is a mi közös tapasztalatunk. Különösen akkor szembesülünk ennek a jézusi mondatnak a súlyával, ha a visszaélések különböző formáinak pusztító és megrendítő valósága tárul elénk, ahogyan ez az elmúlt napokban is történt egyházmegyénkben. Az emberek bizalmával és a tekintéllyel való visszaélés bármely formája elsősorban az érintetteket sebzi meg, ezért most figyelmünket fokozottan is feléjük kell fordítani. Segítségünkre van ebben az ilyen esetekre vonatkozó világos és szigorú egyházi és állami törvények maradéktalan betartása, emellett a feladat azonban közös: a meghallgatás, az önvizsgálat és a sebek gyógyítása.”

Bábel Balázs úgy folytatta, hogy - miként arra a Szentírás is utal - bármely sebzettségben az egész közösség osztozik. Jézus Krisztus János evangéliumában idézett szavaival élve viszont azt a tanulságot vonta le, hogy „az igazság szabaddá tesz”.

„Ez az ígéret egyszerre nyújt reményt, vigasztalást és bátorságot ahhoz, hogy ennek az ígéretnek a jegyében folytathassuk a földi élet zarándokútját” - zárul az érsek közleménye.