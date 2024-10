- Nézőpont Intézet: a Fidesz több mint tíz százalékkal vezet a Tisza Párt előtt

Fidesz;Nézőpont Intézet;közvélemény-kutatás;TISZA Párt;

2024-10-24 13:38:00 CEST

Változatlan a pártverseny állása szeptember vége óta: változatlanul vezet a Fidesz-KDNP (46 százalék) a Tisza Párt (35 százalék), a Mi Hazánk (6 százalék) és a Demokratikus Koalíció (5 százalék) előtt. Továbbra is négypárti parlament alakulna, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat - közölte csütörtökön a Nézőpont Intézet.

A kormányközeli elemzőcég megjegyezte, a legvalószínűbb listás eredmény minden, a választáson való részvételét biztosra ígérő válaszadót figyelembe vesz. Azon rejtőzködő szavazókat, akik valamilyen okból nem mondják meg pártpreferenciájukat, egyéb válaszaik alapján statisztikai módszerrel azonosítja be. A bevallott és beazonosított szavazók pártpreferenciája alapján a Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék lenne, mely nagyjából az árvíz előtti (45 százalék) és alatti (47 százalék) támogatottságának felel meg. A Tisza Párt legvalószínűbb listás eredménye (35 százalék) tizenegy százalékponttal maradna el a kormánypártokétól, mely azonos az árvíz előtti eredményével.

Kitérnek arra is, hogy a legvalószínűbb eredmény leírására használja a „biztos szavazó pártválasztók bázisát”: vagyis azok körében mérik össze a pártok támogatottságát, akik biztosra ígérik részvételüket a választáson és meg is neveznek egy pártot, akire szavaznának. Ezen a bázison a Fidesz-KDNP 49 százalékon áll, mögötte a Tisza Párt 34 százalékkal, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékkal, s ezen modell alapján a Demokratikus Koalíció (3 százalék) pedig be sem jutna a parlamentbe. Ezen a bázison azonban nem veszik figyelembe azokat a választókat, akik részt vennének a választáson, de valamilyen oknál fogva nem mondják el pártpreferenciájukat, azaz rejtőzködnek.

A Nézőpont Intézet kutatása 2024. október 14. és 17. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. Az adatokat egész százalékra kerekítették, így nem biztos, hogy kijön a száz százalék.