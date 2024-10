- Izrael a legmagasabb készültségben van Irán elleni támadás után

Irán;Izrael;készültség;támadás;

2024-10-26 06:40:00 CEST

Bárki, aki Izraelt fenyegeti, nagyon súlyos árat fog fizetni – jelentette ki Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője azt követően, hogy a zsidó állam ellen október 1-én ballisztikus rakétákkal végrehajtott iráni támadásra válaszul Izrael most iráni célpontokra mért csapást.

Mint megírtuk, a hadművelet körülbelül 3-4 órán át tartott, szombat reggel 5 órakor az IDF már azt közölte, hogy a támadássorozat véget ért, az izraeli légierő vadászgépei visszatértek a bázisaikra. Daniel Hagari közölte, hogy Izrael és az IDF a lehető legmagasabb készültségben van.

„Ismét bebizonyítottuk, hogy támadásra és megtorlásra kerül sor ott, ahol arra szükség van az izraeliek védelme érdekében” – fogalmazott. Arra az újságírói kérdésre, hogy Izrael számít-e iráni válaszra, a szóvivő a Sky News élő hírfolyama szerint azt mondta, az IDF a háború kezdete óta nagyon magas készültségben van, de ez a riasztás tetőpontjának a pillanata. Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújtott-e az Irán elleni támadásban, Hagari csak annyit közölt, az USA Izrael szövetségese, és a két ország továbbra is szoros kapcsolatban áll.

Halálos áldozatok is vannak

A Tasnim iráni hírügynökség szombat reggeli beszámolója szerint Teherán elsőként azt közölte, hogy légvédelmi rendszere sikeresen elhárította Izrael „agresszióját”, de néhány helyen korlátozott károk keletkeztek. A jelentés alapján Izrael Teherán, Huzesztán és Ilám tartományokban lévő katonai létesítményeket vett célba.

Később azonban az IRNA hírügynökség közölte, a szombati, izraeli légicsapásokban két iráni katona életét vesztette, a Reuters szerint pedig az információt már az iráni hadsereg is megerősítette. Helyi médiabeszámolók alapján a támadás nem sokkal hajnali 2 óra után kezdődött, és Izrael elsősorban Teheránt, illetve ahhoz közeli katonai bázisokat vett célba. Legalább hét robbanás történhetett Teheránnál és Karadzsnál, illetve a keleti Mashhad városában.

Az MTI azt írja, korábban a Tasnim ügynökség egy meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva közölte, „nincs kétség afelől, hogy Izrael megfelelő választ fog kapni bármilyen akcióra”. Az iráni külügyminisztérium ezt követően közleményében a nemzetközi jog megsértésének nevezte a katonai célpontokra mért izraeli támadást és hangsúlyozta, „joga és kötelessége megvédeni magát a külső agresszív cselekményekkel szemben”. Ugyanakkor hozzátette, Teherán elismeri a regionális békével és biztonsággal kapcsolatos felelősségét.

Izraeli figyelmeztetés

Az Axios információi alapján Izrael pénteken, a légicsapásokat megelőzően több félen keresztül figyelmeztető üzenetet küldött az irániaknak, azzal a céllal, hogy megakadályozza a szélesebb körű eszkalációt. Egy forrás szerint az izraeliek világossá tették, hogy általánosságban mi az, amit támadni fognak, és mit nem. Két másik személy arról számolt be, Izrael arra figyelmeztette Teheránt, hogy ne válaszoljon a támadásra, megtorlás esetén pedig újabb, jelentősebb támadást hajt végre, főleg, ha izraeli civileknek esik bántódásuk. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala nem reagált a cikkben szereplő állításokra.

Kiterjedt, pontos csapásokról beszélt egy amerikai tisztviselő

A The Guardian szerint egy magas rangú amerikai tisztségviselő közölte, az Egyesült Államok nem vett részt az iráni csapásokban, de arra ösztönözte Izraelt, hogy azok alacsony kockázatú, polgári károk nélküli támadások legyenek, ez pedig „úgy tűnik, sikerült is”. A csapásokat „kiterjedtnek” és „pontosnak” minősítette.

A Pentagon közleménye szerint Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter telefonon egyeztetett Joáv Gallant izraeli védelmi miniszterrel, akinek megerősítette az Egyesült Államok „sziklaszilárd elkötelezettségét Izrael biztonsága és önvédeleméhez való joga mellett”. Az USA továbbra is teljes mértékben támogatja a zsidó állam önvédelemhez való jogát – mondta izraeli kollégájának. Világossá tette azt is, hogy Washington rendületlenül hozzájárul a térségben állomásozó amerikai katonák és létesítmények, valamint Izrael és más partnerállamok védelméhez Iránnal és a Teheránból támogatott terrorista csoportokkal szemben. Egyúttal eltökélt abban is, hogy megakadályozza, hogy bármely szereplő kihasználja a feszültségeket vagy kiterjessze a konfliktust a régióban – fűzte hozzá.

Óva intik Iránt a válaszadástól

A Reuters azt írja, Szaúd-Arábia szombat reggel elítélte a támadást, a szuverenitás és a nemzetközi törvények megsértésének nevezve azt. A feleket maximális önmérsékletre sürgette, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy tegyen lépéseket az eszkaláció, valamint a térségben zajló konfliktusok megfékezése érdekében.

Később az Egyesült Királyság is önmérsékletre szólította fel a feleket. Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, a Közel-Keletnek el kell kerülnie a további regionális eszkalációt, és óva intette Teheránt a katonai válaszcsapástól.

Több hullámban zajlott a támadás

Szombat hajnalban először az iráni főváros, Teherán felett lehetett detonációk robaját hallani. Daniel Hagari korábbi közleményében hangsúlyozta, hogy az IDF katonai célpontokra mért precíz csapásokat Iránban. Irán le is zárta a légterét, de csak azután, hogy teheráni tisztviselők közölték, egyik fővárosi repülőteret, sem a Homeinit, sem a Mehrabadot nem állították le az izraeli támadás miatt. Légtérzárról döntött Irak és maga Izrael is – Irán felé az izraeli rakétáknak át kell haladniuk Jordánia vagy Szíria, illetve Irak felett –, az izraeli 12-es csatorna közölte, hogy az IDF egy második hullámban is lesújtott Iránra, ezúttal a délnyugati nagyváros, Siráz körüli célpontokra mérve csapást, aztán jött a harmadik kör, amelyben újra Teherán környékére koncentráltak az izraeliek. Úgy tudni, az IDF csak katonai célpontokat támadott, sem az energia-hálózatra, sem nukleáris létesítményekre, sem olajmezőkre nem mért csapást a perzsa ország területén. A hadművelet körülbelül 3-4 órán át tartott, szombat reggel 5 órakor az IDF már azt közölte, hogy a támadássorozat véget ért, az izraeli légierő vadászgépei visszatértek a bázisaikra.

Az iráni IRNA hírügynökség szerint a repülőjáratok helyi idő szerint délelőtt 9 órától visszatértek a megszokott közlekedési rendhez.

Irán október 1-én 180 rakétát indított el Izrael felé. A szivárgó információk szerint ezek nem okoztak érdemi károkat a zsidó állam katonai infrastruktúrájában.