- Robert Fico kijelentette, hogy tiszteleg a szovjet katonák és a Vörös Hadsereg előtt, Moszkvába utazik a győzelem napjának 80. évfordulóján

Kedélyes hangulatú interjút adott az orosz állami Rosszija-1 televíziónak Robert Fico szlovák miniszterelnök, a beszélgetés egy pontján pedig szóba került, hogy a szlovák kormányfő jövőre ellátogat Moszkvába a második világháborús szovjet győzelem 80. évfordulóját megünnepelni - szúrta ki a Portfolio.

A műsorvezető megkérdezte Robert Ficót, hogy eljönne-e a 2025-ös győzelem napi parádéra Moszkvába, mire a szlovák miniszterelnök közölte, hogy örömmel megtenné.

„Igen, boldogan eljönnék. Hálás vagyok a Vörös Hadsereg harcosainak és a Szovjetunió népének. (...) Ivan Konyev marsall szerintem szobrot érdemel Szlovákiában. Megtiszteltetésnek veszem, hogy eljöhetek Moszkvába megünnepelni a második világháború végének és mindenekelőtt a fasizmus feletti győzelem 80. évfordulóját. Ezt személyes kötelességemnek tartom” - jelentette ki Robert Fico, mire a műsorvezető nagy örömmel konstatálta az álláspontját és elmondta, szerinte bizonyosan meg is fogja kapni a meghívót Vlagyimir Putyintól a közeljövőben.

A Portfolio felidézi, hogy mindez természetesen nem jelent meglepetést annak fényében, hogy Robert Fico korábban is oroszbarát üzenetetket hangoztatott, a mostani kijelentése viszont minden korábbin túlmegy.

???????????????? Slovak Prime Minister Robert Fico expressed his intention to attend the Victory Parade in Moscow on May 9. He shared his desire during an interview on the program '60 Minutes' aired on the channel 'Rossiya-1.' pic.twitter.com/7M6zGB8Pm3