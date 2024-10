- Orbán Viktor úgy szurkol Donald Trumpnak, mintha az élete múlna azon, ki lesz az amerikai elnök

Nemrég beszéltem az elnökkel, Donald Trumppal. Sok szerencsét kívántam neki jövő keddre. Már csak öt nap van hátra – írta a X-en Orbán Viktor, aki keresztbe tett ujjak hagyományos jelképével is kifejezte szurkolását az amerikai elnökválasztásra. A magyar miniszterelnök már a korábban sem tagadta, hogy Donald Trumpot támogatja, de ennyire nyíltan, mint az idén, még soha.

Orbán Viktor csaknem egy hete a Kossuth Rádióban a szokásos péntek reggeli megszólalásakor egyenesen úgy fogalmazott: „Ha Amerikában a »háborúpártiakat« felváltják a »békepártiak«, és Donald Trump visszatér, mi megkönnyebbülhetünk, mert nem leszünk többé egyedül, legalább ketten leszünk, és mégiscsak más benyomást keltünk, ha egy elefánt mellett sétálunk a hídon”.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed ????