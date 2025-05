Áder János magából kivetkőzve szurkolt Rióban - Fotó!

Sosem mosolyog, vagy ha igen, azt is mereven? Karót nyelt-típusú ember? - valóban ilyesmiket szoktak mondani a magyar államfőre és nem is teljesen ok nélkül. Ám úgy látszik, egy olimpia, azon belül is a magyar férfi vízilabda válogatott küzdelme a világ-, és Európa-bajnok Szerbia csapatával, alaposan kizökkentette Áder Jánost, aki a Népszava fotójának tanúsága szerint - legalábbis a habitusához viszonyítva - magából kifordulva szurkolt a medencében harcoló pólósoknak. A magyar válogatott végül 13-13-as döntetlent játszott a szerb csapattal a riói olimpia férfi vízilabdatornájának szombati nyitófordulójában.