Év végi hajrában a törvénygyár

Már ma elfogadhatja az Országgyűlés az építőipari salátatörvényt, illetve a második Quaestor-törvényt, ehhez ugyanis az ellenzék hozzájárult. Előbbi jogszabály egyebek mellett lehetővé teszi, hogy az iparűzési adóból a fővárosi önkormányzat másfél százalékkal többet kapjon, amiből korlátozás nélkül finanszírozhatja a tömegközlekedést. A Ház összesen huszonnégy előterjesztésről szavaz a karácsonyi szünet előtti utolsó napon, és az interpellációkra is ma kerül sor. Tegnap Kövér László ismét kiosztotta az ellenzéket, két frakcióvezetőnek azt ajánlotta, nyújtsanak be módosítást, hogy pártjaik egyszerre, kórusban kiabálhassanak be.