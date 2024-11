- Még nem tudni, Vlagyimir Putyin gratulál-e Donald Trumpnak, az orosz külügyi szóvivő mindenesetre jól szórakozik az amerikai elnökválasztáson

Nem világos, hogy gratulálni fog-e Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trumpnak az amerikai elnökválasztáson bejelentett győzelméhez, az Egyesült Államok egy barátságtalan ország – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak.

Peszkov az MTI szerint egészen pontosan úgy fogalmazott,

„nincs tudomásom az elnök terveiről, hogy gratuláljon-e Trumpnak a választások alkalmából. Ne feledjük, hogy egy barátságtalan országról van szó, amely közvetlenül és közvetve is részt vesz az államunk elleni háborúban”.

A szóvivő visszautasította a vádakat, amelyek szerint Oroszország megpróbálta befolyásolni az amerikai elnökválasztást.

„Ami a befolyásolási vagy beavatkozási kísérletekre vonatkozó vádakat illeti, ezt mi határozottan visszautasítjuk, és megismételjük: nem avatkoztunk be, és nem is fogunk beavatkozni senkinek a belügyeibe. Nagyon szilárdak vagyunk abban a tekintetben, hogy megvédjük a saját belügyeinkbe való be nem avatkozással kapcsolatos érdekeinket”