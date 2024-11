- Tíz amerikai államban az abortuszjogról is szavaztak, Missouri és Arizona alkotmányban rögzítené azt, Floridában nem lett meg a részvételi arány

Egyesült Államok;népszavazás;abortusz;

Tíz amerikai államban az elnökválasztás mellett arról is szavaznak, hogy alkotmányban rögzítsék-e az abortuszhoz való jogot.

A The Guardian összefoglalója szerint Missouri államban jelentős győzelmet aratott az alkotmánymódosítás melletti kiállás, és Arizonában is az abortuszjogok kiterjesztése mellett döntöttek, egyben megakadályoznák, hogy az állam a 24. hét előtt korlátozza vagy megtiltsa az abortuszhoz való hozzáférést. De Montana, Nevada, Colorado, New York és Maryland is az állam alkotmányának módosítása mellé állt. Floridában nem lett meg a 60 százalékos részvételi arány, és Dél-Dakotában, valamint Nebraskában elbukott a népszavazás.

A végső szót nem a népszavazás eredményei fogják jelenteni, de az érintett államokban jogi úton, vagy a törvényhozás által az érintett tilalmak hatályon kívül helyezéséről dönthetnek.