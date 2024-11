- A kínai BYD gondolkodik, hogy Magyarországon legyen az európai központja, egy év múlva a szegedi gyár már ontaná az elektromos autókat

Magyarország;Szeged;Hollandia;gyár;elektromos autók;BYD;

2024-11-08 21:14:00 CET

A kínai BYD elektromosautó-gyártó fontolóra vette, hogy költséghatékonysági okokból Hollandiából Magyarországra helyezi át európai központját – írja a Szegeder a Reuters korábbi – két forrásból is megerősített – értesülésére hivatkozva. A BYD a Szegeder megkeresésére nem kívánta kommentálni az értesülést, de a portál szerint a lehetséges központ lehetne Budapesten, de akár Szegeden is, ami az ott épülő gyárkomplexum miatt logikus választás lenne.

A Reuters szerint a kínaiak döntését az is befolyásolhatja, hogy Magyarország azok közé az EU-tagországok közé tartozik, amelyek nem támogatták a kínai elektromos járművekre kivetett vámot. Tíz EU-tagország, köztük Franciaország, Lengyelország és Olaszország támogatta a vámokat, öt ország, köztük Németország is ellenállt, tizenkettő pedig tartózkodott, amikor erről szavaztak. Az új vámszabályok – amelyek értelmében 45,3 százalékos sarc is sújthatja a Kínából érkező elektromos járműveket – egyéves vizsgálat után most szerdán léptek életbe. Válaszul a pekingi vezetés utasította a kínai autógyártókat, hogy tartsák vissza a nagyobb befektetéseket azokban az európai országokban, amelyek támogatják a vámokat.

„A BYD nem kommentál sajtóértesüléseket, így a konkrét ügyben nem tudunk jelenleg tájékoztatást adni” – hárította el a kérdéseket a vállalat, amelynek beruházásával miatt csütörtökön Szegeden járt egy kínai delegáció, zártkörű tárgyalásokat folytatva a városvezetéssel, helyszíni bejárással.

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Műszaki Technikumban átadta a kínai minikönyvtárat, majd azt hangsúlyozta, hogy „Magyarország és Kína kapcsolatai a történelem során jelenleg a legjobbak”. Szerinte a szegedi BYD-gyár építése jó példája a kapcsolatok fejlődésének. A nagykövet szerint a BYD szegedi üzemének építése zökkenőmentesen folytatódik, és azt tervezik, hogy 2025 második félévében elindul a termelés, és elkészülnek az első elektromos személyautók. – A kínai vállalatok elősegíthetik Magyarország zöld átállását, előmozdíthatják az ország magas minőségű fejlődését és hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy Magyarország az európai elektromos autóipar élére kerülhessen – tette hozzá Gong Tao.