- Kerüli a kormány az egyértelmű választ, hogy a legszegényebb nyugdíjasok kaphatnak-e év végén egyszeri, 40 ezer forint összegű juttatást

karácsony;nyugdíj;nyugdíjasok;idősek;juttatás;Nyugdíjas Parlament;

2024-11-16 05:50:00 CET

- Az alacsony nyugdíjjal rendelkező időseknek lehetőségük van egyszeri, méltányossági alapú nyugdíjemelést kérni – a többi között ezzel válaszolt a Pénzügyminisztérium a Népszava azon kérdésére, hogy a legkisebb ellátáshoz jutó nyugdíjasok kaphatnak-e az év végén egyszeri, 40 ezer forint összegű juttatást.

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület ugyanis a héten azt javasolta, hogy a 140 ezer forintból, vagy még annál kevesebb havi ellátásból élő idősek kaphassanak 40 ezer forint összegű, egyszeri juttatást karácsonyra. A konkrét kérdésre nem adott választ a tárca, az említett reagáláson túl azt írták le, hogy „a kormány 2010-ben azt az ígéretet tette, hogy megvédi a nyugdíjak vásárlóértékét, amit nemcsak betartott, de felül is múlta, hiszen a nyugdíjakat 2010 óta több mint duplájára emelte, a reálértéküket pedig 25 százalékkal javította. Visszavezette a 13. havi nyugdíjat és öt alkalommal fizetett nyugdíjprémiumot is”.

Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke szerint az általa javasolt támogatásra azért lett volna szükség, mert decemberben a megszokott 10-e vagy 12-e helyett már 3-án jóváírják a számlákon az idősek ellátását, és a postás is korábban viszi ki a nyugdíjakat, ám januárban újra visszaáll a megszokott menetrend. Azaz hosszabb idő telik el a következő ellátás megérkezéséig.

- Aggasztó, hogy a legkevesebb pénzből élőknek a család karácsonyi megvendégelése, az unokák megajándékozása után élelemre sem marad pénzük a hónap végére, és jövő év január 12-ig, tehát a következő ellátás megérkezésig nagy bajban lesznek

– mondta.

Karácsony Mihály ezért kérte azt – fogalmazott lapunknak -, hogy miután nyugdíjprémiumot idén nem kapnak az idősek, a költségvetési törvényben erre a célra szánt 20,5 milliárd forintot ne csoportosítsa át a kormány más területre, hanem adja oda a legrászorultabbaknak „túlélési csomagként”. Ez lehet akár készpénz, vagy élelmiszer utalvány is. Mint mondta,

az előirányzatban szereplő összegből a 140 ezer forint alatti ellátásból élő 500 ezer idős ember mindegyike kaphatna egy egyszeri, 40 ezer forintos karácsonyi ajándékot.

A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) soros elnöke, Juhász László más szempontok alapján ugyan, de egyetért a különtámogatás ötletével. Mint mondta, hasonló javaslatuk korábban nekik is volt, amire vagy egyáltalán nem érkezett válasz a kormánytól, vagy a mostanihoz hasonló reakciót kaptak: azt, hogy a nyugdíjtörvény biztosítja az ellátások értékállóságát.

Beszélt Juhász László arról is, hogy hamarosan, a tervek szerint december elején online konzultációt indít a szervezet a nyugdíjról, illetve más témában is. Összesen 13+1 kérdést tesznek fel, és egy ismert portállal egyeztetnek a kivitelezésről. Juhász felhívta a figyelmet arra: több fontos, nemcsak a nyugdíjasokat érintő téma kimaradt a kormány által indított és most zajló gazdaságpolitikai nemzeti konzultációból, ezekre kérdeznek rá ők.

Választ várnak a többi között

a nyugdíjak emelési módszerével, illetve a 13. havi juttatás lehetséges módosításával, a legszegényebbek „felzárkóztatásával” kapcsolatban.

Felvetik azt, hogy az azonos életutat megjárt, de különböző évben nyugdíjba vonult emberek ellátása jelentősen eltérő,

illetve foglalkoznak az egészségügyi szakdolgozók és a szociális ágazatban dolgozók bérével, illetve a területre fordított állami támogatások mértékével is.

Rákérdeznek a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségére, a családi adókedvezményre, a többkulcsos személyi jövedelemadóra is.

Juhász László megjegyezte: az összesített eredményt ismertetik majd a kormánnyal.