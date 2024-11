- Egy októberben megjelent tanulmány szerint tényleg akkugyárat tervezhettek Győrszentivánra

Volkswagen;tanulmány;Győrszentiván;akkumulátorgyár;

2024-11-20 10:10:00 CET

A Magyar Akkumulátor Szövetség a múlt hónapban publikált egy 2023 decemberében készült tanulmányt az oldalán, ami az ország akkumulátor-iparági fejlesztéseiről szól, és amiben lényegében először írták le nyilvánosan, hogy a Volkswagen Győrszentivánon tervez gyárat építeni az autóihoz – vette észre a 444.

„Ez bizony azt jelenti, hogy következtetéseink mindvégig helyesek voltak! 2 évig úgy kellett elviselnünk a ránk aggatott méltatlannál méltatlanabb és megalázóbb jelzőket és vádakat, hogy közben mindenki tudta: igazunk van!” – kommentálta mindezt a helyi lakosok érdekvédő csoportja, a Szívügyünk Szentiván a Facebookon.

A nemzetgazdasági törvényre hivatkozva egy kormányrendeletben még 2022. januárjában helyrajzi számokkal jelöltek ki egy 400 hektáros területet Győrszentiván határában GIPZ besorolású, azaz jelentős mértékben zavaró hatású övezetté. A lakók körében ekkor ment híre, hogy a közeli Audi-gyárhoz kapcsolódó akkumulátorüzem előkészítése zajlik. A győrszentivániak lakossági fórumokat hívtak össze, 900 észrevételt küldtek be elektronikusan az önkormányzathoz és 5585-en aláírtak egy petíciót is a terület átminősítése ellen. Dézsi Csaba András, Győr korábbi fideszes polgármestere május végén azt fejtegette, nem lesz a városban akkumulátorgyár, erről szó sem volt, és csupán egy győrszentiváni civil szervezet próbált azzal népszerűséget szerezni, hogy egy ilyen üzem fog létesülni és „akkor mindenki meg fog halni”.

A Telex megjegyzi, az említett dokumentumban más, hivatalosan nem bejelentett üzemeket is feltüntettek, például a Great Wall Motors pécsi autógyárát, amelynek megépítését végül idén (még) nem jelentették be. A portál szerint elképzelhető, hogy az akkuszövetség szakértői a győrszentivániak tiltakozásáról szóló sajtóhírekből értesültek az akkugyár építésének lehetőségéről, és azt különösebb meggondolás nélkül tették bele a táblázatukba. Az is lehet viszont, hogy tudtak valamiről, amit a győri önkormányzat következetesen igyekezett letagadni a győrszentivániak előtt.