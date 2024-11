- Donald Tusk: Valóban globális konfliktus fenyeget

Lengyelország;Donald Tusk;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-11-22 23:46:00 CET

Az elmúlt néhány tucat óra eseményei azt mutatják, hogy ez a fenyegetés valóban komoly és valós egy globális konfliktus szempontjából – jelentette ki Donald Tusk pénteken a lengyel pedagógusok szakszervezete rendezvényén tudósítása szerint. Lengyelország miniszterelnöke – írta a Politico – állítását azzal támasztotta alá, hogy most döntő szakaszába lép az orosz-ukrán háború.

– Mindannyian tudjuk, érezzük, hogy közeledik az ismeretlen . Egyikünk sem tudja ennek a konfliktusnak a végét, de tudjuk, hogy jelenleg nagyon drámai méreteket ölt – tette hozzá Donald Tusk. Szavait az orosz-ukrán háború 1003. napján Volodimir Zelenszkij péntek délutáni Facebook-posztja részben alátámasztotta. Az ukrán elnök azt írta, hogy az ukránoknak ezekben a napokban menedéket kell keresniük, amint megszólal a légiriadó.

Volodimir Zelenszkij szerint „Vlagyimir Putyin elvtárs” továbbra is megfélemlíti Ukrajnát, de ők, ahogy fogalmazott, mindent megtesznek azért, hogy a háború hazatérjen Oroszországba, hogy érezzek azt, hogy mit jelent a háború. Ezzel egyértelművé tette, hogy folytatódnak az ukrán csapások oroszországi célpontokra. A közepes hatótávolságú rakéták, amint azt az elmúlt napokban az oroszok is megtapasztalhatták, lehetnek akár ukrajnai, amerikai vagy brit gyártmányúak.

Amint arról lapunk is beszámolt még csütörtökön, a Dnyiprót ért orosz válaszcsapás körül is nagy volt a bizonytalanság, annyira, hogy sajtótájékoztató közben felhívták az orosz külügyi szóvivőt, hogy ne kommentálja a ballisztikus rakétatámadást, amit végül Vlagyimir Putyin megtett helyette, s közölte: Moszkva középhatótávolságú, atomtöltetet nem tartalmazó ballisztikus rakétát vetett be a dnyiprói ukrán katonai létesítmények ellen, válaszul arra, hogy az ukránok nagy hatótávolságú nyugati fegyverekkel támadták Oroszországot. Előtte az ukrán légierő azt feltételezte, hogy a támadó eszköz interkontinentális ballisztikus rakéta lehetett.

A CNN pénteken közölte, hogy Rob Magowan, a brit védelmi vezérkar helyettes vezetője a parlament védelmi bizottságának csütörtöki ülésén egyértelműen beszélt. – Az Egyesült Királyság készen állna megküzdeni Oroszországgal, akár ma este, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök megszállna egy másik kelet-európai országot – fogalmazott brit a katonai vezető.