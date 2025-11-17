Rost Andrea: kitárul előttem a világ

Szombaton és vasárnap este, a Zeneakadémián koncertszerűen hangzott el Bartók Béla egyetlen operája, A kékszakállú herceg vára. Judit szerepét Rost Andrea alakította, aki emellett Morricone-estre, a Frenák Pál Társulattal közös munkára, bécsi Csárdáskirálynő-előadásokra készül, s ékszereket tervez. Ebből is látszik, hogy a világhírű szoprán mostanában – a hagyományos operaénekesi karrier folytatása helyett – új célokat tűzött ki maga elé.