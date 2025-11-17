A párt hivatalosan hétfő este mutatja be az előválasztáson induló képviselőjelölt-jelöltjeit, akik közül majd a képviselőjelölteket kiválasztják.
A Tisza Párt ünnepi rendezvényén Rost Andreával kell majd énekelniük egy részletet Giuseppe Verdi Nabucco című operájából. Egy videóban a pártelnök és az operaénekesnő azt is bemutatja, hogyan.
A Tisza Párt elnöke ismét nagy tömeg előtt beszélt a nyíregyházi polgármesteri hivatal előtt.
A Magyar Állami Operaház főigazgatója tagadja, hogy bosszúhadjáratot indított volna az elmúlt hónapokban Magyar Péter mellett kiállt operaénekesnővel szemben, sőt, állítja „külön polcra tette”.
A világhírű operaénekesnő némiképp váratlanul jelent meg a Magyar Péter által meghirdetett hatalmas szombati budapesti demonstráción. Interjú.
A világhírű szoprán Kesselyák Gergelyhez hasonlóan pályázott az intézmény főigazgatói posztjára.
Sajtóhírek szerint tizenegyen aspirálnak az intézmény vezetésére. A napokban a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter mondta el lapunk hasábjain elképzeléseit. Összeállításunkban a teátrum helyzetével és a jelöltek terveivel foglalkozunk.
Az idei szezonban opera, operett, musical, filmzenei és könnyűzenei koncertek is helyet kaptak a programban.
Mozart és Rost Andrea volt a főszereplő azon a koncerten, amelyet a Pető Intézet tehetséggondozási programjának támogatására adtak a művészek.
Megkezdődött és szeptember 11-ig tart a Zsidó Kulturális Fesztivál, amelynek programját színielőadások, koncertek, premier előtti vetítések, könyvbemutatók és kiállítások színesítik a főváros több helyszínén.
Szombaton és vasárnap este, a Zeneakadémián koncertszerűen hangzott el Bartók Béla egyetlen operája, A kékszakállú herceg vára. Judit szerepét Rost Andrea alakította, aki emellett Morricone-estre, a Frenák Pál Társulattal közös munkára, bécsi Csárdáskirálynő-előadásokra készül, s ékszereket tervez. Ebből is látszik, hogy a világhírű szoprán mostanában – a hagyományos operaénekesi karrier folytatása helyett – új célokat tűzött ki maga elé.
A karácsonyi könyvvásár kedves darabjai lehetnek a Kossuth-Mojzer Kiadó gondozásában nemrégiben megjelent hangoskönyvmesék. A kis hableány klasszikus történetét világhírű operaénekesünk Rost Andrea olvassa fel, Mary Poppins meséjét Polyák Lilla mondja el, aki két éve formálja meg nagy sikerrel szerepét.
Rost Andrea sokszínű pályájának áttekintését adja a világhírű szoprán új lemeze. Az énekesnőnek nem volt olyan határozott elképzelése a válogatásról, mint más felvételeknél, ezért is kapta a Colours címet a korong.